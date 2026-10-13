Sepideh Farsi estrena este martes el documental 'Put Your Soul on Your Hand and Walk' en el Teatro Cánovas de Málaga

Sepideh Farsi en la Alianza Francesa de Málaga. - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de cine iraní, Sepideh Farsi estrena este martes a las 19,00 horas en el Teatro Cánovas de Málaga su documental 'Put Your Soul on Your Hand and Walk', en el que comparte una serie de conversaciones a través de videollamadas con la fotoperiodista independiente palestina Fatma Hassona, previo al asesinato de ésta última por parte del ejército israelí, al día siguiente de anunciarse la selección de la película en Cannes en 2025.

La proyección del documental, en el marco del 32 Festival de Cine Francés de Málaga, irá seguida de un encuentro con la premiada directora. En el film, Hassona narraba la brutalidad a la que se veían sometidos su ciudad y sus habitantes, mientras continuaba documentando la vida cotidiana en Gaza, y muestra a Farsi las fotografías que va tomando.

El documental fue seleccionado por ACID (Asociación para la Difusión del Cine Independiente) para el Festival de Cannes de 2025, que, tras el asesinato de la fotógrafa y de sus familiares, expresó entonces su "profunda tristeza" y señaló que la proyección del film constituiría también una forma de honrar su memoria.

Farsi ha presentado el documental este martes a los medios de comunicación en un encuentro junto al director del certamen y de la Alianza Francesa, Sullivan Benetier.

"Conocí a Fatma a través de un contacto, e inmediatamente sentí una conexión y vínculo total más allá de la diferencia generacional, sobre todo de sororidad; ambas queríamos estar en contacto la una con la otra", ha comentado Farsi sobre la fotoperiodista, de la que elogia su "madurez y ternura", así como "la maestría y el rigor" de su fotografía.

Sepideh ha explicado que "el documental es exactamente la misma versión que se presentó en el Festival de Cannes. Lo único que añadí después de su asesinato fue mi última conversación con ella. En un momento le pregunté ¿dejarías Gaza? Y ella me respondió "no, Gaza es todo lo que tenemos". Encuentro una determinación en su voz que me conmueve y con la que me identifico", ha explicado.

INAUGURADA LA EXPOSICIÓN 'LA VOZ DE GAZA' DE FATMA HASSONE

Asimismo, el 32 Festival de Cine Francés de Málaga ha presentado este martes la exposición 'La voz de Gaza' de Hassona, una muestra que se podrá visitar a partir de este miércoles a las 20,00 horas en la Alianza Francesa de Málaga.

La muestra, de entrada libre hasta completar aforo, reúne más de 50 fotografías realizadas por Hassona en un periodo de dieciocho meses, comprendidos entre octubre de 2023 y abril de 2025.

La iniciativa presenta una mirada desde el interior de Gaza a la vida cotidiana de su población durante la guerra. Estas imágenes, que componen parte de lo que la artista llamó A City of Ghosts (Una ciudad fantasma), documentan el día a día del conflicto y la violencia vivida en la ciudad palestina, pero también los vínculos familiares, la vida cotidiana, la resistencia y la capacidad de una comunidad para continuar existiendo y creando en circunstancias extremas.

La directora iraní ha afirmado que la fotografía de Hassona es un espejo sobre la realidad socio-política mundial. "Vivimos un momento muy duro, el mundo va de mal en peor; el genocidio en Gaza se ha extendido al Líbano, en Irán el régimen bombardea a los civiles, y a su vez EEUU bombardea irán", relatado.

El comisariado de la muestra, realizado por Sullivan Benetier y el director del festival, Antonio Rodríguez Molina propone una cuidada alternancia entre la proyección más fiel de la realidad que muestran sus instantáneas y un énfasis en la capacidad artística y de composición de Hassona, que falleció con 25 años.

El proyecto, realizado en colaboración con Sepideh Farsi, establece así un diálogo entre cine y fotografía y permite acercarse a la obra de Fatma Hassona más allá de su condición de testimonio de guerra.

"Creo que si hay algo que puede enseñarnos este documental y la exposición es lo imprescindible que es el diálogo", ha afirmado la cineasta.

En este sentido, Farsi reiterado la necesidad de centrar la mirada hacia las historias personales y tragedias humanitarias durante los conflictos armados. "No se habla de las víctimas, ¿por qué? Con todo lo que está ocurriendo escuchamos sobre el precio del barril, la tasa de la moneda, el estrecho de Ormuz; pero no hablamos de las personas. Cuando lo hacemos, se las considera un hecho colateral".

"En Gaza la gente es asesinada por el ejército israelí --incluso después del alto al fuego--, también se mueren de hambre, se les corta el acceso a lo básico. Es lo más terrible para la humanidad", ha señalado.

Las fotografías de esta muestra se presentan de forma inédita en España, tras haber formado parte de exposiciones internacionales en el Instituto del Mundo Árabe en París; en el Festival de fotoperiodismo Visa pour l'image en Perpiñán; en el Festival de Cannes; en el Festival Kyotographie en Kioto; en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ) en Tokio; en el Cinema Galeries Art House de Bruselas; en Tenthaus y Podium, así como en el Nobel Peace Center (Centro Nobel de la Paz) en Oslo; entre otros lugares.