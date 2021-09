Sicilia (PSOE) pide a Junta que valore ofrecimiento del Gobierno sobre los medios contra el incendio de Sierra Bermeja

MÁLAGA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "valore el ofrecimiento del Gobierno de España para que todos los medios que tienen los ministerios que pueden actuar sean tenidos en cuenta y puedan ayudar a la extinción" del incendio de Sierra Bermeja, que lleva a cabo el Infoca, al que ha agradecido "su trabajo, labor, esfuerzo y sacrificio, incluso personal con la vida de un bombero".

Sicilia, que ha mantenido con el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, una reunión, ha expresado el pesar de todo el partido por el incendio, que afecta a cuatro municipios malagueños; ha dado el pésame a familiares y amigos del bombero forestal fallecido y ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados.

Así, ha indicado que "todos los esfuerzos son pocos, el incendio no está controlado y no tiene visos de que se vaya a controlar en las próximas horas", por lo que ha pedido a Moreno que "no descarte ninguna posibilidad, que colabore con todas las administraciones que se han ofrecido".

En este punto, ha recordado que la Administración central "se ha ofrecido a prestar todo su ánimo y todos sus medios", insistiendo al presidente andaluz en que "valore la capacidad que tiene el Estado de poder ayudar y arrimar el hombro para sofocar este incendio lo antes posible".

El también coordinador del Equipo de Impulso para la Escucha Activa y Dinamización de Propuestas del PSOE-A ha indicado que el secretario regional del partido, Juan Espadas, se ha desplazado al puesto de mandos del incendio para conocer de primera mano la situación, "ponerse a disposición de todos los ciudadanos y del presidente andaluz, mostrando la disposición del PSOE a ayudar y ser cauce para una vez pasado el incendio encontrar soluciones a los problemas que se van a encontrar los ciudadanos".

Por su parte, Ruiz Espejo también ha trasladado el apoyo de los socialistas malagueños a los familiares y compañeros del bombero fallecido en el incendio, así como a los operarios que están trabajando en las tareas de extinción, en especial a los bomberos forestales del plan Infoca, y ha apuntado, ante la "complejidad y la extensión" del incendio y con la elevación al nivel 2 del mismo que "la Junta solicitará la intervención de la UME".

Así, ha considerado que "la intervención de la UME supondría un refuerzo a los trabajos que deben realizarse para la completa extinción del incendio, así como para la protección y seguridad de las poblaciones afectadas como ya han solicitado también los alcaldes de Genalguacil y de Jubrique".