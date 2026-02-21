La Sierra de las Nieves entrega los premios de su XVI Concurso Fotografíco y reafirma su compromiso con la conservación

Sierra de las Nieves entrega los premios de su XVI Concurso Fotográfico y reafirma su compromiso con la conservación - MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES

TOLOX (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

Sierra de las Nieves ha celebrado el acto de entrega de premios de la XVI edición del Concurso Fotográfico del Parque Nacional, Natural y Reserva de la Biosfera, una cita que reunió a representantes institucionales, participantes y premiados en torno a una cita ya consolidada como herramienta de sensibilización ambiental y promoción cultural del territorio.

El acto contó con la presencia del presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín; el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Málaga, José Antonio Víquez; y el director del Parque Nacional Sierra de las Nieves, Rafael Haro, quienes hicieron entrega de las placas y diplomas a los autores galardonados.

El certamen, convocado por el Espacio Natural Sierra de las Nieves con la colaboración de la Mancomunidad, mantiene como objetivo principal dar a conocer las figuras de protección del territorio (Parque Nacional, Parque Natural y Reserva de la Biosfera) así como los valores naturales, culturales y humanos que alberga este enclave integrado en la Red Natura 2000 y en el Programa MaB de la Unesco.

En la categoría de Actividades Humanas, el primer premio recayó en Miguel Ángel Benítez Rueda, cuya obra fue reconocida por reflejar con fuerza y sensibilidad la interacción respetuosa entre las personas y el entorno natural. El segundo y tercer premio fueron para Francisco Román Calle y Francisco Javier Rosa Duarte, respectivamente, completando el cuadro de honor autores como Francisco José Vázquez Rojas, Juan Manuel Nieto González y José Luis García Meléndez.

En el apartado de Biodiversidad y Geodiversidad, el primer premio fue otorgado a Alfonso Roldán Losada, por una imagen que captura la esencia de la riqueza faunística del espacio protegido. El segundo y tercer premio correspondieron a Daniel Blanco y Juan Jesús González Ahumada, seguidos por José Quero Zumaquero, Carlos Tapia Moya y Francisco Javier Díaz Calvente. Asimismo, el jurado concedió seis accésits en cada categoría, conforme a las bases del concurso.

Durante su intervención, José Miguel Marín destacó que "la fotografía es una poderosa herramienta de educación ambiental, porque permite detenernos, observar y comprender el valor extraordinario que atesora nuestra Sierra de las Nieves". Subrayó además que este certamen "une cultura, participación ciudadana y conservación, reforzando el vínculo emocional entre la población y su territorio".

Por su parte, el delegado José Antonio Víquez incidió en la importancia de iniciativas que "fomentan el respeto por el medio natural y promueven una mirada responsable hacia nuestros espacios protegidos", mientras que el director del Parque Nacional, Rafael Haro, puso en valor "la calidad creciente de las obras presentadas, que reflejan tanto la biodiversidad singular como la identidad rural que caracteriza a la Sierra de las Nieves".

Las doce obras premiadas (seis por cada apartado) forman parte del calendario oficial 2026 del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, convirtiéndose en embajadoras visuales del territorio dentro y fuera de la comarca.

El Concurso Fotográfico consolida así su trayectoria como una iniciativa que trasciende lo artístico para convertirse en una herramienta estratégica de divulgación, promoción y defensa de un espacio natural único en Andalucía. Una edición más, la Sierra de las Nieves ha demostrado que mirar con respeto es también una forma de proteger.