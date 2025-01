Sofía Cristo, Rocío Saiz y Ana Morgade darán la bienvenida al Fulanita Fest el 29 de mayo en Fuengirola (Málaga)

FUENGIROLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La organización de Fulanita Fest ha anunciado las artistas que formarán parte de la fiesta de bienvenida que inaugurará el festival este año, el viernes 30 de mayo. Desde las 20.00 hasta las 3.00 horas, por la cabina del Castillo Sohail de Fuengirola (Málaga) pasarán la dj y productora musical Sofía Cristo; la cantante y promotora Rocío Saiz; la actriz y presentadora Ana Morgade; las djs Bailaferias, Mery Martin y Lady Chus, así como la malagueña Paula Marfil, que actuará en el evento. Todas presentarán sendas sesiones para esta primera jornada, cuyas entradas ya se pueden adquirir en la web de Fulanita Fest.

Con esta propuesta, Fulanita Fest no sólo amplía la presencia y relavancia de la música en el festival, sino que además lo hace con claros referentes nacionales y de la escena cultural LGTBIQA+. Es el caso de Sofía Cristo, dj, productora musical y colaboradora de programas de televisión. Hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey, empezó su carrera musical a los diecisiete años y con su nombre artístico, Sofía Deejay, ha pinchado por fiestas, salas y festivales de todo el mundo. Es uno de los referentes en música hard house de nuestro país y trabaja en radio desde hace diez años; actualmente como locutora de Unika FM.

Por su parte Rocío Saiz es cantante, promotora, y frontwoman de Las Chillers y Monterrosa, así como artista en solitario, y colaboradora habitual en Radio 3. Ha trabajado para los principales festivales de nuestro país, está formada en perspectiva de género dentro de la industria de la música, y forma parte de la junta directiva de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música y Keychange.

La actriz y humorista Ana Morgade ha sido reconocida por su talento y versatilidad como actriz de cine y teatro, humorista, y ha sido nominada a varios premios Goya. Ganó el premio Ondas al Mejor Programa de Radio por Yu, no te pierdas nada. Ha participado en innumerables y conocidos programas de televisión como Zapeando, El Hormiguero, o Tu Cara Me Suena. Cambió de medio para ponerse al frente de Conexión PlayStation en Twitch. Actualmente está de gira con el stand up Mentes peligrosas y es colaboradora en Cuerpos Especiales de Europa FM.

La jornada de bienvenida contará también con la actuación de Paula Gaviño Marfil una cantante, guitarrista, compositora y productora andaluza, nacida en Málaga en 1984, y que reside actualmente en Miami. Ha colaborado con artistas como Diez Negritos, Lalo Paredes, Juan Vicente Zambrano, Enrique García, Bacalao Men y Javier Ojeda, de cuya banda Paula fue guitarrista durante varios años. En solitario, su disco Mejorando lo Presente fue prenominado a los Premios Latín Grammys en dos categorías.

El programa de la fiesta de bienvenida lo completan Bailaferias, que se definen como "las jóvenes promesas del petardeo nacional", y que desde su andadura como djs becarias en la sala madrileña Cuenca Club no han parado de crecer y actuar en toda España, mientras continúan su residencia en Fulanita de Tal; al igual que Mery Martín, de Valladolid, con más de 10 años de carrera como dj, que vuelve a Fulanita Fest en 2025 y es una de las invitadas asiduas y favoritas del público del festival, a la que es habitual poder ver con sus singulares sesiones en Sevilla, Madrid o Barcelona con su propuesta que incluye lo último en tendencias.

Finalmente, cierra el cartel Lady Chus, un referente clave de la cultura musical lésbica en España. La promotora de la fiesta lésbica Nenis BCN es una de las djs pioneras de nuestro país con una carrera que data de 1994, y que le ha llevado a pinchar en espacios míticos como Nexsus, Boîte, Bacardi-Ministry of Sound, Girlie Circuit, Nosotras somos todas entre muchos otros. Entre sus proyectos como productora de eventos musicales están las Nextown Nights y el Winner Festival.

Cabe recordar que Fulanita Fest celebrará su cuarta edición del 29 de mayo al 1 de junio de 2025 en Marenostrum Fuengirola, que se convertirá en la sede de este año. El espacio acogerá las actuaciones en directos de las cantantes Ptazeta, La Mare, Lia Kali y Vanesa Martín, según la organización anunció recientemente. El festival se ha posicionado en estos últimos años como un referente LGTBIQA+, convirtiéndose en el mayor evento de visibilidad lésbica de toda Europa.

Para su despedida el domingo 1 de junio, el Castillo Sohail volverá a ser el atrezzo de la celebración de una Fiesta Brunch, con sesiones de djs, y la celebración de la Gran Paella Bollera. Tendrá lugar desde las 13 hasta las 23 horas y despedirá el festival a ritmo de baile y música.

Además, Fulanita Experience se ha consagrado como una parte esencial del festival; una agenda de actividades complementarias e integradoras que se materializan a través de las artes visuales, el cine o el deporte. Un año más, la organización pondrá en marcha la Muestra Musical de Artistas Femeninas de toda Andalucía, con el objetivo de ayudar a las creadoras andaluzas a dar proyección a su carrera musical.

La ganadora de 2024, Ebhel, actuó en el Orgullo de Madrid 2024, y abrirá Fulanita Fest 2025. El festival volverá a contar con una performance de muralismo en vivo de la mano de Bosska, ilustradora y muralista, encargada del 'look & feel' de Fulanita Fest.

El evento está organizado por Fulanita de Tal, referente nacional e internacional desde hace más de 20 años en el movimiento LGTBIQA+ femenino y Javier Ojeda, cantante, músico y compositor. Considerado el mayor festival lésbico de Europa, Fulanita Fest mantiene su espíritu de pertenencia congregando a miles de personas de toda la geografía española, siendo un referente al transmitir un mensaje reivindicativo, singular y ocurrente en su compromiso con el orgullo.