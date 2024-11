Starlite Occident confirma los primeros artistas para 2025: Europe, Jhayco, Los Secretos y Will Smith

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El festival boutique Starlite Occident que cada verano se celebra en Marbella (Málaga) ha confirmado a los primeros cinco artistas y bandas que actuarán en la edición de 2025 de este ciclo de conciertos: los suecos Europe, Jhayco, Los Secretos y el actor y músico Will Smith.

El "festival de las estrellas" ha anunciado que en su próxima edición volverá a reunir en Andalucía a artistas de renombre internacional, "ofreciendo experiencias únicas en un entorno incomparable", la cantera de Nagüeles, donde se fusiona el entorno natural con lo último en tecnología "para crear un universo fascinante, solo visto en el mejor festival boutique del mundo".

Así, entre los primeros artistas confirmados de 2025, se encuentran ídolos como Europe (martes 8 de julio), Jhayco (sábado 19 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio) y Los Secretos (jueves 14 de agosto).

La banda sueca Europe ha cautivado a miles de fans con su talento y energía inconfundible durante más de cuatro décadas. Su tercer álbum, 'The Final Countdown' los catapultó al estrellato mundial con su himno homónimo, alcanzando el número uno en más de 25 países y vendiendo millones de copias. El grupo ha demostrado una habilidad para reinventarse y mantenerse en la cima en una industria en constante evolución.

De otra parte, Starlite recibe a Jhayco, quien con once años comenzó su carrera en el mundo de trap y el reggaeton, y no tardó en llamar la atención de grandes compositores. "Holanda", "Ley Seca" o "No me conoce (Remix)", son solo algunos de los éxitos que lo han llevado a convertirse en uno de los mayores representantes de la música latina. Con más de 17 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, el puertorriqueño representa una nueva generación dentro de la escena, creando un sonido internacional para el género latino y llevándolo a escenarios globales.

Además, el actor y cantante Will Smith también actuará en el festival marbellí. Alcanzó la fama con Dj Jazzy Jeff & the Fresh Prince, ganando el primer premio Grammy hip-hop. Como solista, cosechó éxitos con sus álbumes Big Willie Style y Willenium, y temas como 'Miami', 'Men in Black' y 'Gettin Jiggy Wit It', obteniendo múltiples Grammys y certificaciones platino.

Más allá de la música, es uno de los actores de más éxito de Hollywood. Por primera vez en su carrera, Will Smith actuará en Starlite Occident llevando al público a través de un viaje en directo por su carrera musical con 'An evening with Will Smith'.

Por último se confirma la actuación de Los Secretos. Su inconfundible sonido cuenta con las guitarras de Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo y Txetxu Altube, el bajo de Juanjo Ramos, el inconfundible piano de Jesús Redondo y la incesante batería de Santi Fernández. Creadores de temas atemporales considerados las grandes canciones del pop español, Los Secretos de siempre con energías renovadas y nuevas generaciones en sus filas, harán disfrutar al público del festival con himnos como "Déjame", o "La Calle del Olvido".