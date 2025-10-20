Subdelegación en Málaga apela a colaboración para los exámenes de Tráfico en lugar de "un uso partidista como hace PP"

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación el Gobierno central en Málaga ha respondido a las críticas de los alcaldes de las localidades malagueñas de Antequera y Ronda por los exámenes de Tráfico en sus municipios y ha apelado "a la colaboración entre administraciones en lugar de usar las instituciones de forma partidista como hace el PP", con el fin de "buscar soluciones" para los vecinos.

A través de una nota, fuentes de la Subdelegación han lamentado la actitud de los alcaldes del PP de estos municipios, Manuel Barón en Antequera y María de la Paz Fernández en Ronda, "que en lugar de buscar soluciones para los vecinos de sus municipios y para el sector de las autoescuelas se dedican a confrontar con el Gobierno de España".

Así, han indicado que "afortunadamente esta no es la actitud de colaboración y búsqueda de soluciones que se está encontrando la DGT en la mayoría de municipios de España, incluido el de Marbella, que desde el principio ha mostrado una actitud de colaboración y con el que se mantiene un contacto permanente para dar una solución a sus vecinos".

Según han explicado, en el convenio de colaboración "únicamente se pide a los ayuntamientos que habiliten una sala informatizada para poder llevar a cabo los nuevos exámenes que incluyen pruebas con vídeos y que los vecinos de estas localidades no tengan que desplazarse a Málaga a realizarlos".

"Apelamos a que los alcaldes de estos municipios dejen el uso partidista de las instituciones y se impliquen en buscar soluciones y colaborar, como el Gobierno de España colabora en proyectos beneficiosos para estos municipios, incluyendo el incremento de un 40% desde 2018 en la transferencia a los municipios de los impuestos recaudados", han instado.

Así, han apuntado que "si los regidores de estos municipios no tienen capacidad para habilitar un aula informatizada para que sus vecinos puedan hacer los exámenes de Tráfico, pueden pedir auxilio a la Diputación de Málaga que asume sin ningún reparo proyectos millonarios en municipios mayores de 20.000 gobernados por el PP y que no son de su competencia".