Subdelegación de Málaga distingue a Magdalena Álvarez, rector de UPO y La Opinión en 46 aniversario de la Constitución

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, (2d) la ex política Magdalena Álvarez (2i, el rector de la UPO, Francisco Oliva (d) reciben el Premios Caleta en el acto conmemorativo del 46 aniversario de la Constitución . - Álex Zea - Europa Press

Javier Salas reivindica que la Carta Magna es "el máximo garante de la importancia de lo público"

La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha celebrado este jueves el 46 aniversario de la Constitución en un acto en el que se han entregado los Premios Caleta, que reconocen la labor de personas y entidades que tienen reflejo en los valores y preceptos constitucionales y que este año ha recaído, entre otros, en la exconsejera Magdalena Álvarez, cuya condena por el caso de los ERE fue anulada por el Tribunal Constitucional, que ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia.

Junto a Álvarez han sido reconocidos el rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, catedrático de Derecho Civil y actual presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, y el periódico La Opinión de Málaga.

En el caso de Álvarez, es un reconocimiento "a su trabajo por el desarrollo económico y social de la provincia de Málaga, apostando desde tus distintas responsabilidades políticas, pero muy especialmente en tu etapa al frente del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, por dotar a nuestra provincia del mayor avance en materia de infraestructuras de su historia", han señalado desde la Subdelegación.

El subdelegado, Javier Salas, ha explicado que el ecosistema de desarrollo de la Málaga actual "tiene sus raíces en inversiones clave que le permitieron dar ese salto de calidad" y ha apuntado que "tener un aeropuerto de primer nivel en Europa, excelentes comunicaciones por autovía, el AVE que nos conecta con Madrid y su estación de primer nivel, el puerto, esta Subdelegación del Gobierno, que Málaga contara con la Aduana como museo, entre otros muchos logros, lleva la firma de Magdalena Álvarez como ministra".

"Málaga tiene una enorme deuda con la ministra que más ha hecho por esta ciudad en la historia. Este pequeño reconocimiento del Gobierno debería servir para que todas las administraciones, todas las instituciones, reconocieran su trabajo", ha dicho Salas, quien se ha mostrado "seguro de que todos los y las malagueñas ya lo hacen".

Ha criticado la "actitud antidemocrática y de sectarismo propia de individuos y colectivos con poco espíritu de respeto hacia el que no piensa igual lleva a actitudes de querer destruir al adversario político, su legado y su obra", pero ha instado a que "los malagueños no podemos tolerar que eso pase". "Lo que hizo Magdalena Álvarez con el desarrollo de nuestra provincia es innegable, imperecedero y digno de los más altos elogios", ha incidido.

"Magdalena, este premio Caleta es un reconocimiento previo a muchos que vendrán. Estoy seguro de ello. Muchas gracias de corazón. Los malagueños somos muy agradecidos", ha concluido Salas en lo referente a Álvarez, la cual al inicio de su intervención ha dado las gracias al subdelegado porque "le ha echado un poquito de valor" al otorgarle esta distinción.

En su discurso, el subdelegado ha subrayado que la Constitución "es el máximo garante de la importancia de lo público. Y conviene tenerlo muy presente hoy. Es el Estado en toda su dimensión el que salva a las personas en los momentos más adversos".

Ha resaltado que "sólo hay una manera de estar preparados para afrontar reveses y retos como estos, y es desde el fortalecimiento de lo público como garante de los principios y fines constitucionales, tanto en circunstancias normales como en momentos extraordinarios". Ha recordado que ese fortalecimiento "ha sido una de las principales prioridades de este Gobierno desde que tomó posesión: reconstruir el auténtico pilar que garantiza el adecuado logro del propósito constitucional".

Ha insistido en que "no podemos pretender el desmantelamiento de los servicios públicos como estamos viendo cada día en nuestra tierra, enarbolando el lema del sálvese quien pueda y luego, cuando vienen las calamidades, exigir a un Estado debilitado por esas prácticas, que lo asuma todo sobre sus espaldas. No es justo. Por eso debemos tener un Estado fuerte y cada vez más reforzado en todos sus niveles".

Por su parte, Magdalena Álvarez ha hecho referencia a distintos artículos constitucionales en los que se habla de los deberes públicos, la actividad económica y las competencias de las administraciones y ha señalado que "cada uno sabemos en nuestros distintos niveles y nuestras distintas responsabilidades cuáles son las que tenemos que asumir en cada momento".

"La Constitución es el compendio de todas nuestras normas de convivencia y es muy culpable, lo digo positivamente, de lo que ha sido el progreso de España y de Málaga", ha dicho Álvarez, quien ha sostenido que "no ha sido fruto de la casualidad, no ha surgido por generación espontánea" ni tampoco es cuestión de los últimos años.

Para la exministra, la situación actual "es fruto de la apuesta de muchos que creyeron en Málaga y en las posibilidades que tenía pero también de todos aquellos que reclamaban para Málaga y que han luchado" por esta realidad; apuntando que "ha habido una sincronía entre los aciertos públicos y las decisiones privadas".

En este punto, se ha referido a la mejora de la calidad del turismo y a la diversificación de la oferta, como supuso el Museo Picasso y el Museo de Málaga; a la apertura a otros sectores económicos; y a los avances en instalaciones educativas y en infraestructuras de comunicación, como el AVE. "El presidente José Luis Rodríguez Zapatero me dijo vuélcate en Málaga que lo necesita, no tuvo nada más que decirme eso para que yo me volcara", ha asegurado.

"Y a partir de ahora es el futuro que solamente depende de nosotros y por lo tanto podemos seguir tomando decisiones acertadas o equivocándonos. Podemos morir de éxito o saber que el éxito tiene sus riesgos y que hay que estar muy atentos para tomar las medidas adecuadas para aprovechar la situación en la que Málaga se encuentra hoy", ha concluido.

En cuanto a Francisco Oliva, este premio es un reconocimiento a su labor en la defensa de una educación universitaria pública de calidad dentro del sistema universitario andaluz. El homenajeado ha destacado que el papel "imprescindible" de la universidad pública en la construcción de la sociedad. "Detrás de sus muros se forja cada día el futuro de nuestro pueblo", ha dicho, destacando el empeño por hacer una ciudadanía "libre, crítica y autónoma".

En cuanto a La Opinión de Málaga, el reconocimiento es a la labor "en defensa de la libertad de expresión y el derecho a una información veraz de todos los malagueños y malagueñas durante estos últimos 25 años en los que todos y cada uno de los 35 miembros de la cabecera han mostrado su compromiso con el periodismo serio y de calidad".

El director Jose Ramón Mendaza ha dicho recoger este premio en nombre de todos los miembros del periódico y ha asegurado que el rotativo convive con nuevos desafíos, como la desinformación y los bulos. Ha explicado que cuando La Opinión salió "pretendíamos ser un elemento de fomento de la pluralidad y del debate del pensamiento crítico y del rigor informativo", lo que "en esencia es nuestro reto diario todavía", ha concluido.