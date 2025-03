El subdelegado en Málaga dice que las instituciones del PP solo critican al Gobierno "aunque no sea en sus competencias"

Salas carga contra el presidente de Diputación y alcalde de Rincón y le insta a pedir a la Junta soluciones al transporte metropolitano

MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que las instituciones gobernadas por el PP en la provincia "lo único que se dedican es a criticar al Gobierno de España, aunque no sea en competencias suyas". También ha pedido al presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, "que no sea tan sectario".

"Creo que todos los malagueños nos hemos dado cuenta del sectarismo de estas instituciones --gobernadas por el PP--. Las competencias en transporte metropolitano son de la Junta de Andalucía. No escucho al presidente de la Diputación reclamar un metro al Rincón de la Victoria con lo necesario que sería y que evitaría todos los atascos que tiene la Ronda Este de Málaga", ha asegurado Salas en un comunicado.

A renglón seguido, el representante del Ejecutivo en la provincia, ha dicho que a pesar de eso, el Gobierno de España está haciendo un estudio para ampliar la Ronda Este. "¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía cuando es competencia suya? No escucho al presidente de la Diputación reclamarle nada, como tampoco lo escucho reclamarle que se dé celeridad en arreglar la carretera de San Pedro a Ronda, cuando tiene toda la comarca aislada por culpa de la negligencia de la Junta de Andalucía", expone.

Además Salas ha dicho que en los plenos de Diputación "lo único que se escucha es atacar al Gobierno de España y no hablar de sus competencias, porque las carreteras de la provincia de Málaga, debido a todas estas danas y temporales, están muy afectadas, las carreteras competencias de la Diputación de Málaga, que llegan a pequeños municipios y que no están arregladas, que muchas están obstaculizadas por elementos y que la Diputación no retira".

En opinión de Salas, la Diputación de Málaga "debería dedicarse a sus competencias, hablar más de ellas, atender mejor a los pueblos pequeños de la provincia que los tiene abandonados y dejar de hacer sectarismo y de hacer política vacía y barata".