El subdelegado en Málaga subraya que el Gobierno "cumple" para afrontar la sequía en la Cuenca Mediterránea Andaluza

MÁLAGA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que el Gobierno de España "cumple para afrontar los problemas de sequía en la Cuenca Mediterránea de Andalucía, competencia de la Junta de Andalucía".

En este sentido, y a través de un comunicado de prensa, ha explicado que el Ejecutivo "ha aprobado una financiación de 100 millones de euros para la desaladora de la Axarquía mientras que la Junta de Andalucía ha tardado ocho meses en aportar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Ecológico (Miteco) la ubicación de la misma"

"Para proyectos similares aprobados por el Gobierno para combatir la sequía -ha subrayado el subdelegado- otras comunidades como la Generalitat de Cataluña no sólo han aportado la ubicación, sino que también el anteproyecto para acometer dicha infraestructura en menos tiempo que el empleado por la Junta en aportar solamente la ubicación", señala.

También apunta que, ante la falta de colaboración y la negativa de la Junta de Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "está desde hace más de un mes trabajando en conversaciones con las centrales de usuarios de la zona por parte de Aquamed para avanzar en la redacción del proyecto, tal y como anunció la vicepresidenta Tercera y ministra, Teresa Ribera, el pasado 11 de marzo".

"La Junta de Andalucía no sólo no cumple con sus competencias de acometer infraestructuras hídricas en la cuenca que gestiona, sino que no colabora y entorpece confrontando cuando el Gobierno de España sale en su auxilio comprometiendo 100 millones de euros para la nueva desaladora de la Axarquía", ha finalizado Javier Salas.