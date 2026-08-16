Taburete, Antoñito Molina y Pastora Soler actuarán la próxima semana en el Starlite Occident de Marbella (Málaga)

Cartel de Antoñito Molina en su paso por Starlite Occident Marbella 2026 - STARLITE OCCIDENT MARBELLA

MÁLAGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Taburete, Antoñito Molina, Antonio José, Niña Pastori y Pastora Soler son los artistas que actuarán esta próxima semana en el Starlite Occident de Marbella (Málaga), del 17 al 23 de agosto.

La semana dará comienzo con el regreso de Taburete, el lunes 17. Esta será la octava ocasión en la que la banda madrileña se subirá al escenario del festival marbellí y la primera vez que lo hacen tras su primer parón de diez años.

Taburete, la banda formada por Willy Bárcenas y Antón Carreño, nació "con la única pretensión de hacer música y pasarlo bien, y sigue manteniendo esa esencia".

Así, el público de Starlite Occident disfrutará con un concierto "cargado de buen rollo, energía y conexión". Será una noche festiva en la que sonarán algunos de los grandes temas de su carrera, como 'Sirenas', 'Belerofon', 'Amos del Piano Bar' o su último éxito 'Vino y Cemento' así como temas de su último álbum 'El perro que fuma'.

ANTOÑITO MOLINA, MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19

La semana continuará con dos actuaciones consecutivas del cantante gaditano Antoñito Molina, el martes 18 y el miércoles 19, quien ha llevado la esencia de Andalucía a cada nota de su música.

Comenzó su carrera en 2006 con el dúo 'El Tren de los Sueños', del que formó parte durante 12 años, antes de apostar por su camino en solitario.

En 2017 lanzó su primer álbum, 'Déjame que te cuente', compuesto íntegramente por él, mostrando una evolución clara en su estilo y sensibilidad.

Su regreso en 2020 con sencillos como 'Ya no me muero por nadie' y 'Me estoy volviendo loco' superó los siete millones de reproducciones, consolidando su capacidad para conectar con el público.

En 2022 publicó su segundo álbum, 'La Ley de mi naturaleza', con canciones de su autoría que incluyen éxitos como 'Y te voy a querer', acumulando cerca de diez millones de streams en Spotify.

El gaditano cuenta con giras multitudinarias como 'El Club de los Soñadores' y 'Me prometo', ha llenado escenarios icónicos como el Movistar Arena de Madrid, el Sant Jordi Club de Barcelona o el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz.

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y varios de sus singles en el Top Viral de España, Antoñito Molina se consolida como una de las voces más prometedoras de la música en español, llevando su autenticidad y emoción a cada rincón del país.

El 18 y 19 de agosto serán dos ocasiones únicas para vivir, en el Starlite Occident de Marbella, la voz, la pasión y la verdad de Antoñito Molina

ANTONIO JOSÉ, JUEVES 20

Por otro lado, el jueves 20 será el turno del artista cordobés Antonio José, quien con solo 30 años ha construido una carrera que combina talento, constancia y una conexión única con su público. Prueba de ello es que suma diez álbumes publicados, más de 1,7 billones de reproducciones digitales acumuladas, 15 discos de Oro y 12 discos de Platino.

Desde que se alzó en 2015 como ganador del popular programa de 'La Voz', Antonio José no ha dejado de evolucionar. Ha girado por España y Latinoamérica con múltiples sold outs, colaborado con grandes nombres de la música latina y afianzado una identidad propia dentro del pop romántico contemporáneo.

En esta nueva etapa artística, Antonio José explora sonidos más actuales sin perder la esencia emocional que lo ha convertido en referente. Su último álbum, 'Luz', muestra una madurez creativa que combina sensibilidad, producción moderna y letras honestas que conectan con distintas generaciones.

El público de Starlite Occident podrá escuchar en directo grandes éxitos como 'A Un Milímetro de Ti', 'Por Mil Razones', 'Lo Que Hará Mi Boca', además de sus temas más recientes como 'Patas Arriba el Hotel' y 'Luz'.

NIÑA PASTORI, VIERNES 21

Starlite acogerá el viernes 21 la actuación de Niña Pastori, quien regresará a la emblemática cantera para reencontrarse con su público tras ya haber actuado en el festival el pasado 27 de julio.

Con más de 25 años de carrera, Niña Pastori ha construido una de las trayectorias más sólidas y respetadas de la música española contemporánea. Desde que se subiera por primera vez a un escenario con apenas ocho años y recibiera el temprano reconocimiento de Camarón de la Isla, ha desarrollado un sello propio, marcado por una voz inconfundible, un profundo compromiso con sus raíces y una constante voluntad de renovación del flamenco.

Con más de dos millones de discos vendidos, millones de oyentes mensuales y una trayectoria avalada por once álbumes de estudio y cuatro Latin Grammy, entre otros reconocimientos, Niña Pastori forma parte indiscutible del imaginario musical de nuestro país.

El viernes 21 de agosto, el público de Starlite Occident podrá disfrutar de un recorrido por los temas que han consolidado su carrera y la han convertido en una artistas única e irrepetible.

PASTORA SOLER, SÁBADO 22

La semana la cerrará el debut de Pastora Soler en el Starlite Occident de Marbella, el próximo sábado 22. La cantante sevillana cuenta con una trayectoria iniciada desde la infancia, una identidad artística se construida a partir de la copla, el flamenco y la música española y un estilo propio marcado por la emoción, la potencia vocal y la sensibilidad interpretativa.

A lo largo de su carrera ha publicado 13 álbumes de estudio y ha recibido numerosos premios de gran prestigio. En 2012 representó a España en el Festival de Eurovisión con 'Quédate conmigo', uno de los hitos más recordados de su trayectoria. Tras un paréntesis en 2014, regresó con fuerza con 'La calma', en 2017, y 'Sentir', en 2019, reafirmando su conexión con la gran balada y el directo.

En 2022 presentó 'Libra', un trabajo profundamente personal que reflejó su madurez artística y emocional. En 2025 celebra 30 años de carrera con la gira 'Rosas y Espinas 30 años', un espectáculo que recorre sus canciones más icónicas y consolida su lugar como una figura imprescindible de la música española.