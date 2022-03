Teatro del Soho celebra una función solidaria de 'Company' por Ucrania y dona la recaudación de la taquilla a CEAR

MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBanK ha celebrado este pasado domingo una función solidaria de 'Company'. Así, debido a la crisis humanitaria que ha desencadenado el conflicto en Ucrania, y que está provocando que lamentablemente miles de familias abandonen sus hogares, el teatro puso celebró una función solidaria y ha donado la recaudación íntegra de la taquilla de esa tarde a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), quienes atienden diariamente muchas de las necesidades esenciales de esas familias perjudicadas.

Al finalizar el espectáculo, Antonio Banderas dedicó unas palabras de reflexión al público. "Creo que tenemos una cierta obligación ética, los que estamos en este lado de la sociedad, de echar una mano. Aquí no se trata de política, esto no es un acto político, esto es un acto humano", aseguró.

De igual modo, explicó que "por eso queríamos que el Teatro del Soho CaixaBank diera un paso adelante y que estos actos sean contagiosos, que haya más personas, más entidades que se apunten a este tipo de iniciativas cuando se está dando una situación en este caso como la de Ucrania".

Banderas presentó a Francisco Cansino, coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Málaga, y subrayó que "la entidad que voy a presentar ahora no solo está al cuidado de esto, llevan mucho tiempo trabajando y no importa si son etíopes, magrebíes o de Kazajistán... no importa, porque son seres humanos y eso es muy importante".

Por su parte, Cansino explicó que trabajan "muchísimo y con mucho corazón para intentar acoger a las personas que van a venir a nuestro país. Ya hemos acogido a más de 200 personas en Málaga y se esperan más". "Creo que Europa se ha dado cuenta de la gravedad de la situación y políticamente se está situando".

Entre el público asistente al musical se encontraban personas refugiadas en Málaga invitadas por Antonio Banderas a través de la Fundación Teatral Antonio Banderas, gesto que Cansino también destacó.

"Esta oportunidad que nos ha brindado Banderas, ha tenido a bien invitar a muchas personas, no solo de la comisión de CEAR sino a personas refugiadas, ¿y a que no lo habéis notado? Son personas iguales que nosotros, que lo han perdido todo y simplemente necesitan una oportunidad más, y estaban aquí entre nosotros. Eso es la integración. Ese es el mayor ejemplo que podemos dar", aseguró.

Quienes quieran colaborar con CEAR para que las personas refugiadas que lleguen de Ucrania puedan encontrar un lugar seguro en España donde poder rehacer sus vidas y vivir en paz, pueden contribuir con una aportación económica en https://bit.ly/3MnW0WC. Además, también pueden realizarse donaciones a través de Bizum, utilizando el número 00979.