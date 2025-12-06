La Térmica crea XMAS LIVE LAB, una experiencia artística multidisciplinar para celebrar la creación malagueña - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, con la cercanía de la Navidad, quiere celebrar la creación que se hace en Málaga con la iniciativa XMAS LIVE LAB, una experiencia artística multidisciplinar e inmersiva que reúne a una decena de creadores residentes en la provincia en una muestra donde conviven danza, artes plásticas, música, teatro, muralismo, performance y poesía.

Durante dos horas, el público podrá recorrer libremente los distintos espacios de la Central de Actuantes y elegir cuánto tiempo dedicar a cada intervención, convirtiéndose en parte activa de un ambiente navideño bohemio y contemporáneo diseñado especialmente para esta edición bajo la dirección de El Círculo Breaking y Pedro Ocaña, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La propuesta se desarrolla como un laboratorio vivo, donde las creaciones se muestran tanto de manera individual como en diálogo entre disciplinas. De la pintura a la poesía, pasando por la danza o el teatro, cada artista aporta un lenguaje propio que, en conjunto, configura un ecosistema creativo irrepetible.

Todas las intervenciones tendrán lugar de forma simultánea entre las 19.00 y las 21.00 horas, culminando en un encuentro informal donde el público podrá conversar con los creadores participantes. El acceso es abierto y gratuito, aunque contará con control de aforo para mejorar la calidad de la experiencia.

ARTISTAS PARTICIPANTES

En el ámbito de la danza, el evento contará con Paloma Ramos, artista del movimiento, codirectora de Momentum Art Studios y de la compañía andaluza Colectivo Premohs; una creadora malagueña apasionada, versátil y camaleónica especializada en danza urbana.

Junto a ella participa Carlos Novella, sevillano afincado en la Costa del Sol, coreógrafo e intérprete comprometido con la cultura como herramienta crítica, capaz de transitar con naturalidad entre Schubert, Tchaikovsky, Aitana o el reggaetón.

La programación en este apartado se completa con la presencia híbrida de Lula Amir, artista uruguaya, bailarina y creadora, que utiliza la performance como forma de resistencia, humor y compromiso.

Por otro lado, el teatro y la performance estarán representados por Marity Manzanera, mujer anfibia y actriz emocional, poeta y creadora que vive entre el mar y la luna; y por Judith Gómez, gaditana, fotógrafa, actriz y cantante, cuyo trabajo fusiona lo tierno y lo extraño del ser humano, siempre desde un enfoque cercano al flamenco y al bizarrismo contemporáneo.

En el campo de las artes visuales, XMAS LIVE LAB contará con Saúl G. Corona, pintor que se describe como caminante de la Nada, influenciado por Chantal Maillard, El Cabrero y Las Grecas, y residente en la Fundación Eugenio de la Torre de Vélez-Málaga.

A él se suma Daniel Górez Danielo, artista de Benalmádena que pinta pájaros, pieles y personas desde un lenguaje que oscila entre lo grotesco y lo tierno, con referentes como Caravaggio, Gloria Fuertes y Mina.

Asimismo, la música y la experimentación sonora estarán presentes a través del trabajo de Daniel Blacksmith, compositor, productor y multinstrumentista cuya obra, protagonizada por la guitarra clásica, el piano minimalista y sintetizadores ambientales, se nutre de la música cinematográfica, el post-rock, el arte conceptual y la filosofía existencialista.

A esta línea se une María Luisa Tomás Deluisa, creadora multidisciplinar que renace constantemente entre disciplinas, mezclándolas para construir un universo propio en continua exploración.

La palabra escrita tomará cuerpo con Benjamín Santiago Montiel, poeta de Torremolinos que escribe, investiga y pasea por el campo; su obra aborda lo queer, los Playmobil y los perros desde una sensibilidad íntima y particular.