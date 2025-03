La Térmica de Diputación de Málaga une arte y diseño en la primera exposición del estudio belga Case Studyo

‘Case Studyo. A World In Objects’ Llega Para Unir Arte Y Diseño En La Exposición Del Sello Belga. Hasta El 29 De Junio Se Podrán Ver Casi 200 Piezas De Más De 70 Artistas Que Fusionan Bellas Artes Y Diseño Funcional Para Crear Obras De Edición Limitada.

‘Case Studyo. A World In Objects’ Llega Para Unir Arte Y Diseño En La Exposición Del Sello Belga. Hasta El 29 De Junio Se Podrán Ver Casi 200 Piezas De Más De 70 Artistas Que Fusionan Bellas Artes Y Diseño Funcional Para Crear Obras De Edición Limitada. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Casi 200 piezas de más de 70 creadores componen el proyecto que podrá visitarse hasta el 29 de junio

El centro de cultura contemporánea La Térmica de la Diputación de Málaga mantiene la apuesta por una programación de ambición internacional con su nueva propuesta expositiva. 'Case Studyo. A world in objects' llega pocas semanas después de la despedida de 'Better', del icónico diseñador Stefan Sagmeister, para unir arte y diseño en la primera exposición del sello belga.

Hasta el 29 de junio se podrán ver casi 200 piezas de más de 70 artistas que han trabajado con el estudio creativo en sus casi dos décadas de actividad. La firma fusiona las bellas artes con el diseño funcional para crear obras de edición limitada que incluyen esculturas, objetos y otras formas de expresión artística.

Artistas de larga trayectoria como Parra y Jean Jullien, estrellas del arte español como Cristina Banban, Felipe Pantone y el malagueño Javier Calleja, así como una gran cantidad de nombres internacionales entre los que se encuentran Joyce Pensato, Hajime Sorayama, FriendsWithYou, Todd James, Eddie Martinez, Grotesk, James Jarvis, Daniel Arsham, Andy Rementer y Julie Curtiss, entre muchos otros, participan en esta muestra que democratiza el arte al convertirlo en piezas coleccionables con un alcance mayor.

"La sala 017 de La Térmica se ha transformado en un catálogo de lo más heterogéneo compuesto por piezas de distintos formatos, materiales y acabados, de diversas técnicas, corrientes artísticas y estéticas que tienen en común una cosa: la unión del arte y el diseño que ha hecho posible la firma creada por Mathieu Van Damme en 2006", ha destacado el vicepresidente y diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza.

"Este apasionado del arte estableció una colaboración con creadores que estaban despuntando en el arte contemporáneo para diseñar ediciones limitadas que fueran más accesibles para el gran público", ha añadido.

La exposición está comisariada por el fundador de la firma, Mathieu Van Damme, y el director de La Térmica, Antonio Javier López. En ella coexisten materiales como la porcelana, la madera, el metal o el vidrio en piezas de pequeño, mediano y gran formato, estilos muy diversos en los que, además de la estética, caben la ironía, la crítica y el humor, obras con esmaltados de colores vibrantes o acabados originales en tonos neutros.

El resultado es un collage multidisciplinar y poliédrico que invita al espectador no solo a disfrutar de las piezas expuestas y observar cada minucioso detalle, sino también a valorar la riqueza de la escena artística mundial en las dos últimas décadas.

Las piezas reflejan la estética personal de cada artista y hacen que resulten atractivas tanto para los coleccionistas de arte como para los entusiastas del diseño. Esta fórmula ha servido para que Case Studyo se haya posicionado como una fuerza innovadora en la escena del arte contemporáneo.

DE LAS ESCULTURAS DE PARRA A LAS CAJAS DE LUZ DE DURANT

El espacio y las paredes de la sala 017 de La Térmica se llenan hasta el 29 de junio con casi dos centenares de piezas que conforman la muestra 'Case Studio. A world in objects'. Con una treintena de piezas expuestas, el artista que tiene mayor presencia en esta colectiva es el holandés Parra, conocido por sus personajes surrealistas con aspecto de pájaro y su característico uso de colores saturados. En los últimos años, su obra ha evolucionado hacia interpretaciones abstractas en capas de sus figuras principales.

El artista gráfico francés Jean Jullien es otro de los más representados, con piezas que van desde dos sillas de aluminio formadas por sus característicos personajes planos hasta lámparas con el cuerpo de madera y su indiscutible sello creativo.

Del pintor y diseñador gráfico neoyorkino Todd James, la exposición presenta media docena de obras en bronce, resina y cerámica llenas de volumen y con una gran carga crítica.

Los coloridos 'People blocks' de Andy Rementer, realizados en madera pintada a mano, contrastan con los fríos bronces de la artista americana Joyce Pensato y las estilizadas manos contestarias del ilustrador japonés Hajime Sorayama.

La muestra reúne también varias obras del malagueño Javier Calleja. Y el estadounidense Aaron Johnson, que expuso en 2024 los acrílicos de su proyecto 'We are made of stardust', regresa con esculturas de vidrio soplado.

De las obras de gran formato destaca, además de las de Parra, el totem de Eddie Martínez, y en las paredes cuelgan el tapiz de Cristina Banban y los mensajes escritos en las cajas de luz del artista multimedia Sam Durant.

CASE STUDIO

Mathieu Van Damme era un apasionado de los juguetes vintage afincado en la ciudad universitaria belga de Gante. Le movía también un gran interés por el arte urbano y el diseño de productos. Cuando algunos de sus artistas favoritos empezaron a obtener reconocimiento mundial, pensó en una fórmula para hacer posible que sus obras parecieran únicas sin dejar de ser accesibles. Así, en 2006 surgió la idea de producir con ellos originales y ediciones muy limitadas.

En un primer momento, las obras se crearon bajo el sello Toykyo y, tras un par de años y un mayor interés por las bellas artes, la empresa cambió su nombre por el de Case Studyo. La plataforma, centrada en nombres interesantes y novedosos y en conceptos, retos o materiales originales con los que trabajar, siguió ampliando los límites de lo que podía ser una edición limitada exclusiva de alta calidad.

Tras los primeros lanzamientos, Case Studyo se fue convirtiendo en creador de tendencias con los primeros objetos de iconos como Tomoo Gokita, Eddie Martinez, Joyce Pensato, Hajime Sorayama, Keiichi Tanaami, Sam Durant, Genesis Belanger, Julie Curtiss, Austin Lee, Christian Van Minnen o Josh Smith.