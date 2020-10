La Térmica, en Málaga, estrena una exposición centrada en la memoria de los supervivientes de 'Hiroshima y Nagasaki'

MÁLAGA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, acoge desde este viernes y hasta el 8 de diciembre la exposición 'Hiroshima y Nagasaki: cultura de paz'. La muestra está compuesta por 45 imágenes de la fotógrafa malagueña Toñi Guerrero, en las que se centra en las miradas, los rostros y la memoria de los supervivientes de las bombas atómicas y de los miembros de segunda y tercera generación de los afectados.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha presentado esta muestra que estrena la nueva temporada expositiva de La Térmica hasta final de año. Una exposición inédita, conmovedora, pero también cargada de esperanza, pues por una parte refleja la catástrofe, pero por otra, la capacidad de las personas para sobreponerse y afrontar el futuro con positivismo".

En la presentación se ha contado también con la presencia de la fotógrafa, del comisario de la muestra, Agustín Rivera, del director de La Térmica, Salomón Castiel, del director territorial de Caixabank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra, del director de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, y de Diego Narváez, de la Asociación de la Prensa de Málaga.

El proyecto, que, en palabras de Salado, "es un claro alegato a favor de la paz" combina en imágenes y texto la tristeza y el drama de los acontecimientos de 1945, con la capacidad de los habitantes de Hiroshima y Nagasaki de superar esta situación con alegría y optimismo, ha detallado, alegando que "hoy en día, se han convertido en las ciudades más pacifistas del planeta".

La muestra es un diálogo intergeneracional resultado del trabajo documental de Guerrero y Rivera en Japón en el verano de 2019, donde visitaron ambas ciudades. Gracias a los encuentros con supervivientes y jóvenes, captados a través de la cámara de Guerrero, pudieron comprobar el cambio de mentalidad de la sociedad y su claro y activo compromiso con la educación para la paz y contra la proliferación de las armas nucleares.

Es por ello que "precisamente el 2 de octubre, fecha de la inauguración, es el Día Mundial de la No Violencia y por ello se ha elegido esta fecha para lanzar la exposición", que conmemora también el 75 aniversario de los acontecimientos --6 de agosto Hiroshima y 9 de agosto Nagasaki--, ha informado el presidente de la Diputación.

Por su parte, Agustín Rivera, periodista, escritor y profesor de Periodismo en la UMA, ha explicado que las fotografías de Toñi Guerrero "ofrecen perspectivas diferentes de Hiroshima y Nagasaki". También , ha destacado los rostros con memoria, colores, grullas, oraciones y emociones que le transmite la muestra, que ha resumido como "instantes de vida".

Además, esta iniciativa está alineada con el punto 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, denominado 'Paz, justicia e instituciones sólidas'. Es una llamada universal a la adopción de medidas para erradicar la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, dos activos a proteger para el presente y el futuro de la civilización.

Sobre 'Hiroshima y Nagasaki: cultura de paz', Guerrero explica que "en Hiroshima y Nagasaki he percibido un dolor antiguo. Se ve en las personas mayores, quienes estuvieron cerca de aquellos acontecimientos. Se percibe distinto en los más jóvenes y distanciados de la historia, salvo aquellos que tienen sensibilidad por el tema o están muy conectados a sus mayores".

En este sentido, ha señalado que ha intentado transmitir el dolor "que he sentido, tanto por los que desaparecieron, como por los que, estando vivos aquí, han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la destrucción". "He pretendido mostrar cómo es un país que ha perdonado, que ha aprendido el valor de la paz, que recuerda a sus muertos, que no quiere armas nucleares", ha afirmado la autora.

Así, la muestra podrá visitarse en la sala 005 de La Térmica hasta el 8 de diciembre de 2020 de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, con acceso libre hasta completar aforo --25 personas--. La muestra cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa", CaixaBank, la Asociación de la Prensa de Málaga, la Fundación Manuel Alcántara y Clínicas Rincón Dental.