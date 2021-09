De la Torre y Cassá firman un acuerdo "de estabilidad" pero sin entrar el edil no adscrito en el equipo de gobierno

Aseguran que habrá "fluidez de comunicación" y el regidor apunta a que "actualiza" el pacto de PP y Cs

MÁLAGA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal no adscrito, Juan Cassá, han firmado este martes un acuerdo de "estabilidad" para el Ayuntamiento para los próximos dos años, que respeta el pacto de PP y Cs y "lo perfecciona, porque hace posible que los objetivos del acuerdo de ese gobierno de coalición se hagan realidad; hay una actualización, una reafirmación de los temas".

En rueda de prensa han informado del documento, que consta de cinco páginas y que alude a la apuesta por el empleo, la atracción de inversiones y el talento local; el compromiso con los ODS; el apoyo a las familias; la transformación de la ciudad; a la administración transparente y a la apuesta por la cultura y las tradiciones. Así, han asegurado que ello da "estabilidad" por lo que, para ello, habrá "fluidez en la comunicación".

Tanto De la Torre como Cassá, que ha reconocido que ha partido de él la idea de esta escenificación, han valorado el acuerdo, del que el alcalde se ha mostrado "satisfecho", ya que "responde a esos objetivos e inquietud que garantiza estabilidad en el gobierno municipal". "Tranquilidad en cuanto a la estabilidad y seguridad de que se van a ir desarrollando los objetivos de gobierno", es el resumen que ha hecho el regidor 'popular' en relación con el acuerdo.

Cassá, por su parte, ha subrayado que ahora, "desde este momento voy a poder aportar un poquito más al proyecto de ciudad y en la gestión del día a día del Ayuntamiento" como edil no adscrito. Asimismo, ha reconocido que no entra a formar parte del equipo de gobierno porque "no quiere Cs" y "tanto PP como yo entendemos que esa situación puede no generar estabilidad y nos alejamos. Nuestra obsesión es dar estabilidad y seguridad" a la ciudad.

De la Torre también ha dicho "respetar" la posición de Cs, aunque "hubiera deseado dar más estabilidad con esa incorporación en su momento, pero tenía que respetar esa postura y está respetada".

Sobre lo que supone este hecho del acuerdo, Cassá ha dicho que tendrá "mayor visualización dentro de la vida municipal. Tras mi marcha de Cs he estado un año tratando de trabajar la estabilidad y hacer poco ruido, pero, a partir de ahora, tendré más presencia, volveré a estar en contacto con los colectivos, en la calle... en definitiva, seguir viviendo la política municipal".

"Seré un concejal no adscrito involucrándome más en la vida municipal, en el día a día", ha explicado, detallando que, por ejemplo, asistirá a actos y de las reuniones internas que tenga el equipo de gobierno tendrá "toda la información" y "a partir de ahí haré mis aportaciones", reiterando que en "el 98 por ciento de las veces es coincidente con el equipo de gobierno".

Por ello, ha incidido en que ahora "no cambia nada" solo que se da "un mensaje de estabilidad para la ciudad que me parece fundamental y que el equipo de gobierno pueda trabajar tranquilo entendiendo que va a tener mi lealtad".

Sobre el acuerdo, y por otro lado, De la Torre ha dicho que no tiene porque comprometer el pacto de gobierno con la formación naranja, aclarando que se lo ha informado a la portavoz de Cs, Noelia Losada. "Está inspirado en el acuerdo de gobierno de coalición, no lo contradice, lo respeta, es más garantiza que los objetivos sean claridad", ha defendido.

ESTABILIDAD "ESENCIAL"

El regidor también ha destacado, de igual modo, que la estabilidad en un gobierno es "esencial" y ha incidido en que "siempre hemos estado en esa línea", aludiendo a "la obligación" que tienen con los ciudadanos de Málaga "para garantizar que la ciudad vaya en una línea ascendente como ha ido en los últimos tiempos" tanto en cultura, como en turismo de calidad, de ciudad tecnológica, ciudad inclusiva socialmente, sensible desde el punto de vista ambiental, y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros.

De la Torre, por su parte, ha recordado que desde el momento que Cassá abandonó Cs ya planteó la posibilidad como la que ahora se materializa, aunque "durante este tiempo transcurrido ha habido una gran continuidad en la postura de Cassá en cuanto a las iniciativas que hemos llevado a pleno, a las comisiones".

En este punto, ha recordado que hace pocos meses "en base a una carencia de la información fluida", Cassá no tuvo esa misma posición y pese a que fue un tema "muy puntual", a juicio del alcalde, "puso de actualidad y me recordó, entiendo que a él también, la conveniencia de materializar un acuerdo escrito".

JUAN CASSÁ: "MOMENTO BUENO PARA ESCENIFICAR ESTABILIDAD"

Al respecto, también se ha pronunciado Cassá que ha dicho que, cuando se está en el ecuador del mandato, "tanto el alcalde como yo consideramos que es un momento bueno para escenificar esa estabilidad para traer lo que siempre hemos querido, lo mejor para esta ciudad, que siempre es inversión, generar empleo y aprovechar que hemos salido de una pandemia, de la cual siempre he sido muy optimista porque sabía que Málaga después de pasar la pandemia iba a tener una oportunidad extraordinaria para seguir avanzando", ha dicho.

"Creo que vamos en el buen camino y creo que es un buen gesto" por parte del PP en el Ayuntamiento y de él como concejal no adscrito, abundando en que así "se sigue apoyando el avance de nuestra querida Málaga".

Cassá ha querido dejar claro que "no haya ninguna duda de que de aquí a final de legislatura voy a apoyar los presupuestos, ordenanzas fiscales, y todas las acciones de gobierno que lleve tanto el alcalde como el equipo de gobierno".

Es más, ha asegurado que la batería de propuestas y proyectos que el equipo de gobierno "tiene en cartera me parecen muy ilusionantes", aludiendo al eje litoral y las transformaciones en el puerto, entre otros para que se "avance y nos vaya mucho mejor".

Cuestionado, en concreto, sobre qué ha cambiado ahora, Cassá ha dicho "siempre que se han puesto medias encima de la mesa yo, personalmente las he apoyado tanto en Cs como ahora", afirmando que, desde hace seis años, "comparto diría que el 98% de las políticas que sen realizado en este Ayuntamiento por parte del alcalde".

FUTURO

Por otro lado, Cassá ha afirmado que aspira a seguir en política cuando acabe el mandato y, preguntado bajo qué siglas, ha dicho que no tiene nada cerrado. "Me gustaría seguir en la política pero el cómo y cuándo ya se verá. Aspiro a seguir haciendo mi trabajo y lo que pase en el futuro daré cuenta de ello".

Cuestionado, por su parte, por si hay relaciones con el PP de cara a un futuro, ha dicho que no ha habido reuniones y ha señalado que "soy un persona que desde siempre he sido liberal, creo haberlo demostrado en los seis años con mis posicionamientos políticos, pero en Diputación, por ejemplo, estoy siendo la voz de un partido como puede ser por Mi Pueblo". Por tanto, ha dicho, las opciones son futuribles.

Cuestionado el alcalde también si ha hablado para que Cassá forme parte del PP, De la Torre ha dicho que no entra en ello, agregando que "soy miembro del PP pero en los temas orgánicos del partido intervengo muy poco" lo que desde el punto de vista protocolario "es obligado y lo hago con gusto, como es natural, pero no voy más allá de ello".

También sobre si le gustaría que Cassá forme parte del PP, ha apuntado a que es un tema personal de él y del PP, asegurando que es partidario de que su formación "incorpore al máximo de gente que se pueda sentir identificada", añadiendo que aboga porque sea "un partido abierto, amplio, incorporando personas, inclusive, independientes. Es como lo veo siempre he visto la política así".

Por último, sobre si en el futurible de que se vuelva a presentar De la Torre contaría con Cassá, ha dicho que "estoy en el presente. Dedico el tiempo al presente no a algo que ni siquiera es futuro, es futurible. Estamos en lo que estamos".