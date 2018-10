De la Torre contempla "todos los escenarios" en su reflexión sobre la candidatura a la Alcaldía de Málaga

Publicado 20/02/2018 15:16:40 CET

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir este martes en que su posición de partida de cara a volver a presentarse a las próximas municipales de 2019 "es el no", pero su "reflexión tiene que ser argumentos internos y externos para ir al sí". No obstante, ha aclarado que tratará de reflexionar "constructivamente" y "no dejo de contemplar todos los escenarios".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que "estamos dentro de plazo" en relación con el tiempo de un mes, el de febrero, que se había dado para reflexionar tras la propuesta del presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, para que vuelva a ser candidato 'popular' a la Alcaldía de Málaga. "Son varias reflexiones las que sucesivamente hay", ha incidido el regidor.

Por otro lado, ha añadido que con el Partido Popular "no ha habido más conversación que conocer datos de encuestas hechas a nivel de partido" y ha añadido que "tratan de dar mensajes desde el punto de vista de que podemos ganar" aclarando, no obstante, que "no es eso lo que busco con las encuestas, no trato de dar sensación de que vayamos a ganar, ni doy por hecho ni no por hecho", ha señalado.

En concreto, ha vuelto a insistir en que lo que persigue es "ver hasta qué punto el esfuerzo que pueda suponer vale la pena hacerlo", aludiendo, de nuevo, a su "pasión e interés por los temas de Málaga, la vocación de servir a la ciudad y a los que más lo necesitan, y el resolver los temas que la ciudad tienen por delante".

Al respecto, ha afirmado que "esta mañana hemos disfrutado mucho" tras la firma del protocolo para dar continuidad, al menos hasta 2025, del Centre Pompidou en Málaga: "Digo disfruto mucho porque vemos cómo la ciudad es reconocida, valorada y tenida en cuenta".

Cuestionado, en concreto, por si sabe si las encuestas dan mejores datos si se presenta, De la Torre ha aclarado que "no trato de ir en esa dirección", sino que es "a nivel de marca y no del tema de persona, que no quiero que se entre, porque no me siento cómodo en ello". "Lo que trato es de ver hasta que punto el esfuerzo vale la pena", ha concluido.