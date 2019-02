De la Torre cree que para convocar elecciones no se ha tenido en cuenta el interés general ni el desarrollo de campaña

Publicado 15/02/2019 11:33:20 CET

MÁLAGA, 15 Feb.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado en relación con el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales el próximo 28 de abril que "no veo que se haya tenido en cuenta el desarrollo de la campaña y el interés general" y ha apuntado a que la elección de esta fecha "debe ser una estrategia", ya que, a su juicio, "lo lógico" sería que se desarrollarán el 26 de mayo, coincidiendo con los comicios municipales y europeos.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dicho no acabar de entender por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace las elecciones no coincidentes con el 26 de mayo.

"Debe ser una estrategia muy personal", ha señalado, añadiendo, de igual modo, "desde el punto de vista del interés general, y para la comodidad, inclusive, para facilitar la participación de los electores, parecería lógico que fueran todas el mismo día".

A juicio del alcalde y candidato 'popular' a la Alcaldía de Málaga, "me parece eso mucho más lógico, más natural". De igual modo, ha afirmado sobre la fecha escogida, 28 de abril, que los 15 días previos, en concreto, la campaña, coincidirá con la etapa de Semana Santa, agregando, en este sentido, que "no recuerdo que en la historia de la democracia española haya habido una fecha electoral tan chocante".

"No veo que se haya tenido en cuenta el desarrollo de la campaña y el interés general", ha manifestado, apuntando, por tanto, que "debe ser una estrategia ya no sé si del presidente o del PSOE, ya que se dice que los barones y personalidades de Partido Socialista desde el punto de vista político no quieren que se haga conjuntamente por temer que le quite votos... no sé cuáles son las razones pero visto fríamente de fuera, sin más datos que el interés general, lo lógico sería hacerlas el mismo día todas, el 26 de mayo".

No obstante, ha señalado que si son el 28 de abril "habrá que animar a que la gente participe y que participen el 26 de mayo de una manera libre, como tienen que ser las elecciones, y buscando el interés general cada uno vote lo que estime mejor y que salga lo que sea mejor para España".

"Espero que el 28 de abril salga un gobierno con un sentido de Estado claro, con una estabilidad suficiente para la política económica, social y cohesión social, y el país avance", ha incidido, señalando, que una vez pasen estas, "tocará hablar de las elecciones siguientes".