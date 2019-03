De la Torre destaca la "transparencia total y absoluta" sobre Cifal Málaga

Publicado 19/03/2019 15:03:18 CET

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha rechazado las críticas del grupo socialista sobre Cifal Málaga y ha defendido que "el PSOE y todos los grupos saben que hay transparencia total y absoluta".

"Las cuentas están absolutamente transparentes y claras", ha reiterado, recordando, de nuevo, que el sueldo del director para las Relaciones con Organismos Internacionales, Julio Andrade, es municipal y "se sabe desde el primer momento", pero lleva la responsabilidad de Cifal "porque así está asignado desde Unitar, una agencia de las Naciones Unidas".

De igual modo, ha aludido a las aportaciones de otras instituciones, reiterando que todo es "transparente" y, además, están a disposición. Ha recordado, que participan en Cifal instituciones y entidades como la UMA, Unicaja y la Diputación, entre otros, por lo que, ha dicho, "sería poner en cuestión la colaboración y el control al mismo tiempo que estas entidades hagan para proyectos concretos".

"Es una irresponsabilidad y frivolidad hablar en esos términos" que habla el PSOE, ha criticado De la Torre, advirtiendo, al igual que ya lo ha hecho Julio Andrade, de que puede dañar la imagen de la ciudad y de España de cara al exterior.

Por tanto, el alcalde de Málaga ha dejado claro que "aquí se ha funcionado bien y se han hecho cosas; además de que las cuentas están clarísimas", ha defendido.

En este punto, ha recordado que actúa como secretario de estos órganos el secretario de la Corporación. ¿Pone en duda Daniel Pérez--portavoz municipal socialista-- la responsabilidad y profesionalidad del secretario general del Ayuntamiento de Málaga?", ha cuestionado De la Torre, que ha pedido que "se haga esa pregunta el portavoz socialista y quizá tenga que retirar las palabras que ha dicho", ha concluido.

LIMASA

Por otro lado, en relación con las cuentas de Limasa que se aprobaron este pasado lunes aunque solo apoyadas por el equipo de gobierno, ha recordado que la oposición en todas las empresas "no suele votar a favor; no solamente en Limasa, en otras les cuesta mucho y aún sabiendo que las cuentas reflejan la realidad de la empresa, que es lo que se trata de saber".

"Siempre votan no o se abstienen", ha reiterado el regidor tras preguntas de los periodistas, al tiempo que ha dicho que no le da la mayor importancia. "No veo ninguna diferencia entre la posición --de la oposición-- con Limasa y otras, en todas tienen esa costumbre los distintos grupo de la oposición".

Por otro lado, y en concreto, en relación con el concepto de compensación ha rechazado como critica el grupo del PSOE que sea para beneficio de los privados: "Aproveché ayer --en el consejo-- y lo expliqué".

Ha explicado, de igual modo, en el consejo de Limasa también se abordó la limpieza de la ciudad, insistiendo De la Torre en que "hemos mejorado", incidiendo, no obstante, en que se busca mayor esfuerzo del que ya hacen los trabajadores y que también exista mayor colaboración ciudadana.