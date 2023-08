De la Torre dice que "por ahora" no hacen falta más medidas para afrontar sequía en Málaga, pero pide "prudencia"

MÁLAGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que "por ahora" no hacen falta más medidas en la capital en relación con la sequía. Este martes, precisamente, entra en vigor la medida ya anunciada por el Consistorio de cortar el agua de las duchas, aunque se mantienen los lavapiés.

"Tenemos suficiente reserva", ha defendido, lanzando un mensaje de tranquilidad, pero también de "prudencia" ya que "el agua hay que tratarlo como un recurso escaso que es, un recurso limitado, no es ilimitado".

El alcalde ha insistido, por tanto, en que en la capital de la Costa del Sol "ahora mismo no hace falta hacer ninguna restricción especial con los datos que tenemos".

Cabe recordar que la pasada semana el Ayuntamiento de Málaga puso en marcha nuevas medidas de ahorro y en cumplimiento de las recomendaciones trasladadas al Consistorio en el seno de la Comisión para la Gestión de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica de la Cuencas Mediterráneas Andaluzas (DHCMA).

Cortar el agua de las duchas a partir de este martes; los parques y jardines reducirán a la mitad el 15% de agua potable que se usa para el riego; y cerrar el parque acuático de calle Pacífico son algunas de las medidas adoptadas. Así, la capital se une a otros municipios de la provincia que ya están tomando medidas para hacer frente a la sequía.

Asimismo, De la Torre ha señalado que "nosotros hemos aguantado y aguantamos en el tema del abastecimiento de agua. No solo eso, damos agua a la Axarquía, 300 litros por segundo, a Rincón de la Victoria y parte de Vélez-Málaga, en base a la operación que se hizo en el año 2005" con la desalobradora de El Atabal.

Así, ha incidido en que "hoy podemos gestionar una etapa de sequía con más capacidad de gestión, aguantando mejor, gracias a aquella operación", ha valorado, insistiendo en que "eso es necesario recordarlo porque es muy importante en el esquema en que estamos. Era impensable que Málaga pudiera dar en una situación de sequía agua a la Axarquía si no es porque se hizo aquello".

Por otro lado, De la Torre ha afirmado que "hemos creído oportuno tener un gesto también con quienes hoy tienen restricciones", como ocurre en la zona de la Axarquía, aludiendo a la medida del corte de agua de las duchas.

"Donde no haya el sistema de limpieza de los pies, entonces sí se mantiene todavía, las pocas duchas que hay que no tengan la doble virtualidad de agua arriba y agua abajo", ha detallado.

Por otro lado, cuestionado por el tiempo que se puede aguantar con el agua que hay, ha precisado que "no voy a decirle cuántos años, dependerá de con qué frecuencia vuelva a llover y qué cantidad llueva, y eso no tenemos bola de cristal nadie, he leído que sí, que hay previsiones de lluvia, no voy a hablar de ello porque no tengo ninguna certeza de que sea así, pero obviamente habrá y hay recursos".

De la Torre ha señalado que la sequía "está poniendo en marcha operaciones que eran muy necesarias y que la han acelerado, que es la depuración de aguas residuales". "El agua al final hay que verlo de una visión conjunta, completa, no solamente lo que es riego por un lado y abastecimiento por el otro", ha concluido el regidor.