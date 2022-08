De la Torre dice que los monumentos de Málaga "van a seguir encendidos, no hay obligación de apagarlos"

Asegura que con la temperatura a 27º "se puede sobrevivir, no se convierte en algo inaguantable"

MÁLAGA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a referirse a las medidas de ahorro energético y ha indicado este miércoles que los monumentos de Málaga no modificarán su iluminación exterior con la entrada en vigor del decreto del Gobierno, por lo que "van a seguir encendidos porque el decreto no les afecta". También ha señalado en relación con la temperatura a 27 grados que "se puede sobrevivir, no es un tema imposible".

Así, cuestionado por los periodistas sobre si se modificará la iluminación exterior de los monumentos en horario nocturno, ha recordado que "no es necesario apagarlos, supone un ahorro pequeño", reiterando, además, que "no hay obligación de apagarlos, esa es la realidad". "Estamos cumpliendo lo que dice el decreto en esta materia, con muchísimo gusto", ha apostillado.

De la Torre ha recordado que los monumentos que están declarados BIC y forman parte del 'Skyline' de la imagen de la ciudad, "no están en obligación de ser apagados". Entre otros monumentos BIC el regidor ha aludido al Ayuntamiento, La Alcazaba, Gibralfaro o La Catedral.

En relación con el Ayuntamiento, ha recordado que cuenta con lámparas led y sobre la iluminación nocturna de la Feria de Málaga, que comienza el 13 de agosto, ha reiterado que está iluminada también con led "absolutamente todo, excepto la portada" y "los horarios son los habituales".

"Es lógico que la luz esté acompañando las horas en las que es necesario tener iluminación para poder tener seguridad, desarrollar la actividad de la Feria de una manera plenamente normal", ha abundado.

TEMPERATURA

Por otro lado, en relación con limitar la temperatura a 27º, De la Torre ha asegurado que "se puede sobrevivir, no es un tema imposible". "Se podía estar mejor con 25 o 24 pero creo que, en cierto sentido de solidaridad, no es malo en esta cuestión".

"Málaga no tiene unas temperaturas excesivas, estamos en 32 de máxima hoy. En otras son temperaturas más altas, depende del efecto de humedad aquí también... podemos sobrevivir, lo digo sinceramente, no se convierte en algo inaguantable, ni mucho menos", ha concluido.