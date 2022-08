El alcalde de Málaga critica que el Gobierno "ha estado poco dialogante" sobre medidas de ahorro energético

El regidor dice que "nosotros siempre procuramos cumplir las normativas que hay, nos guste o no nos gusten"

MÁLAGA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha criticado este martes que el Gobierno central ha estado "poco dialogante" en relación con las medidas de ahorro energético y ha afirmado que con las medidas "trataremos de cumplirlas" y "colaborar" pero ha abogado por el diálogo y el consenso.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre las medidas y su entrada en vigor, ha incidido en que "sobre este tema dialogaremos, aunque el Gobierno ha estado muy poco dialogante con comunidades autónomas y con la FEMP, es la impresión que yo tengo".

No obstante, ha incidido en que "trataremos de colaborar, es un tema en el que todo el mundo tiene que colaborar", aunque ha aludido a "la lógica" y al bajo consumo. "El otro día pedí datos de lo que supone el consumo de Alcazaba, Gibralfaro y Catedral y son cantidades realmente muy reducidas lo que supondría el no tenerlo iluminado y, sin embargo, son señas de identidad de una ciudad, supone también una aportación a la ciudad".

"Se puede reducir los horarios o fórmulas de este tipo... trataremos de ir en una línea convergente en este tema", ha dicho, insistiendo en el ahorro energético que se hace desde hace tiempo en Feria y en la Navidad, desde que se fue imponiendo el Led como fórmula de iluminación.

Es más, ha recordado también el uso del Led que se ha hecho en el alumbrado ordinario de la ciudad, aunque "no al cien por ciento de la ciudad, pero vamos camino de ir llegando a ello y nos interesa cuanto antes, como es lógico, por lo que supone de ahorro energético y económico, las dos razones".

Por tanto, ha agregado, "en esta materia estamos en ese camino y seguiremos avanzando en él y lo haremos muy de la mano de la FEMP para ver de qué forma podemos hacer compatible toda esta filosofía, que es bueno practicar, pero también con la vida de las ciudades, que tiene su complejidad y que hay que hacerlo en el diálogo con el sector privado".

Sobre el alumbrado exterior de los monumentos y si se apagarán, el alcalde de Málaga ha señalado que "lo hablaremos, pero la cifra que tiene de costo los monumentos que no tienen Led, la nuestra el edificio municipal sí lo tiene, son cantidades realmente bajísimas. Podemos reducir algunas horas, eso sí podemos hacerlo", ha abundado, precisando, además, que las medidas energéticas no afectarán a la Feria de Málaga, que comienza este 13 de agosto. "Podemos ver si, a lo mejor, se reduce algún tiempo, pero es que tiene un costo bajísimo. Son cifras --con Led-- que no tienen que ver con lo que era la iluminación normal", ha incidido.

Por otro lado, también ha sido cuestionado por apagar escaparates y De la Torre ha incidido en que "iremos hablando con el sector económico sobre ello".

"Las tiendas a esas horas están cerradas, es una cierta publicidad, pero trataremos de hacerlo de una manera consensuada", ha dicho, al tiempo que ha agregado que "tratamos de complementar, lo que el Gobierno ha hecho poco, que es consensuar y dialogar; trataremos de dialogar y consensuar lo máximo" con sectores económicos, con otros ayuntamientos y el propio Gobierno.

En este sentido, De la Torre ha señalado que "es evidente que una norma cuando se aprueba por un gobierno, hay que tratar de cumplirlo. Trataremos de cumplirla pero en ese diálogo y ese consenso".

"Nosotros siempre procuramos cumplir las normativas que hay, nos guste o no nos gusten; se hayan dialogado o no, nos gustan más si se han dialogado, si ha habido consenso, si ha habido diálogo a nivel institucional, autonómico, local, etcétera, y con sectores privados; pero trataremos, lógicamente, de que se vaya cumpliendo en lo que dependa de nosotros", ha precisado De la Torre tras ser cuestionado sobre si el Ayuntamiento cumplirá las medidas del plan.

En este sentido, preguntado por si entre las medidas a consensuar sería, por ejemplo, una hora de apagado, entre otros, ha dicho que "vamos a ir un poco en esa dirección, hablando de esa forma".

"No le veo, en principio, mayor importancia a ese apagado, porque aunque en verano la gente está más tiempo en la calle y es un espacio de tiempo para la publicidad, no es de lo más relevante. Veo más consecuencias en temas de confort, que también hay que hacer esfuerzo, de si la temperatura debe ser tal o cual interiormente, ahí es donde puede haber más dificultades en relación con el propio sector".

Según De la Torre, "hay tiempo para poder dialogar sobre ello", ha defendido, al tiempo que ha señalado que se ha estado pendiente a lo que ocurriera en la reunión mantenida por el Gobierno y las comunidades este pasado lunes.