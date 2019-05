De la Torre (PP) no ve acertada la declaración de Cassá (Cs) sobre un pacto con PSOE: "Su electorado tomará nota"

Publicado 17/05/2019 13:19:32 CET

MÁLAGA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha dicho este viernes que no ve acertadas para su estrategia electoral las declaraciones del candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, sobre su posible pacto con el PSOE tras las elecciones del 26 de mayo y ha asegurado que "el electorado de Ciudadanos tomará nota de esas declaraciones".

En este sentido, ha recordado que en esta campaña ha mandado mensajes para que el electorado de centro derecha, que votará a partidos como Ciudadanos o Vox en estas elecciones municipales, "piensen que lo práctico e inteligente para la ciudad de cara a los intereses de Málaga es apoyar la lista que tengo el honor de encabezar", ha defendido.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, también se ha referido, por otro lado, a las declaraciones del candidato de Ciudadanos de no apoyar al PP si se mantienen en la lista de los 'populares' a dos ediles llamados a declarar como investigados por el caso de las supuestas injerencias en relación con expedientes de urbanismo, apelando, de nuevo a la presunción de inocencia.

"El derecho a la presunción de inocencia es fundamental en nuestra Constitución, está en la declaración de los Derechos Humanos, y me parece un atropello plantear en una situación de investigado como si fueran personas que no pueden estar en normalidad en la vida privada y pública", ha incidido el candidato del PP a revalidar el cargo.

De igual modo, De la Torre ha aludido a que en los códigos éticos de los partidos "que nos critican esta decisión nuestra de no estar condicionados por esa investigación, en mi criterio, después de toda una comisión de investigación con unos planteamientos muy forzados y buscando justamente ese tema"; "no plantean que en esa situación de investigados se impida estar", es más, ha continuado, "están en la vida política investigados del PSOE y otros partidos".

"Otra cosa distinta es la imputación formal", ha reiterado De la Torre, al tiempo que ha asegurado que "es el caso donde el convenio firmado entre PP y Cs a nivel regional lo plantea así", pero "no dice investigados". "No tiene ningún fundamento Cassá para decir que he firmado porque no he firmado ningún papel, lo firmó Elías Bendodo, y fue para 2015 para Málaga provincia, y ahora tenemos uno para Andalucía que vale para todos los municipios andaluces y que habla exactamente de imputación formal, que es distinto de investigado", ha agregado.

Por último, ha hecho hincapié en que "quien respeta lo que ha dicho el partido somos nosotros y quien respeta el documento para aprobar el presupuesto de 2019 somos nosotros y quien no lo respeta es el señor Cassá", ha concluido.