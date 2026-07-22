Torremolinos se adhiere al Día Europeo de las Victimas de los Crímenes de Odio - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) se ha adherido al Día Europeo de las Víctimas de Crímenes de Odio, una jornada que se conmemora este miércoles, 22 de julio, una efeméride instituida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo tras una campaña promovida por Movimiento contra la Intolerancia en 2014, en recuerdo de la masacre de Oslo y Utoya (Noruega, 2011), cuando 77 personas, en su mayoría adolescentes, fueron asesinadas por el fanático neonazi Anders Breivik, es el día que recuerda a todas las personas que son víctimas de delitos de odio.

En el marco de esta jornada, y dentro de la campaña 'La tolerancia apaga el odio' impulsada por Movimiento contra la Intolerancia, la torre mirador del Parque de La Batería y el Palacio de Congresos de Torremolinos se iluminarán esta noche de color azul, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, el Ayuntamiento de Torremolinos también se ha sumado al manifiesto en el que se reclama "una acción firme frente a esta lacra mediante una Ley Integral contra los Delitos de Odio y de Protección Universal de la Víctima, con el objeto de abordar esta problemática desde la prevención hasta la sanción y la asistencia integral a las personas víctimas de la intolerancia criminal".

"Desde el enfoque universal de los Derechos Humanos, desde la perspectiva de la víctima y de la protección de la dignidad intrínseca de la persona, los crímenes o delitos de odio hacen referencia a toda acción criminal motivada por la intolerancia hacia quien es diferente", señala el manifiesto.

El texto, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Torremolinos, recoge también que nos encontramos "en un contexto de creciente polarización extremista y de proyecciones de odio que niegan el valor universal de la dignidad humana, sus libertades y los derechos de la persona por su diversidad o por las manifestaciones de su condición humana. Todo ello quiebra los valores democráticos de concordia, tolerancia, inclusión, pluralidad y paz".