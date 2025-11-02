Torrox llevará a la WTM "una forma de vida para conquistar a británicos y al resto del mundo"

Presentación de la presencia de Torrox en la World Travel Market (WTM) de Londres. - AYUNTAMIENTO TORROX

TORROX (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Torrox volverá a promocionarse por décimo año consecutivo en la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra del 4 al 6 de noviembre, donde llevará "una forma de vida para conquistar a británicos y al resto del mundo".

El alcalde, Óscar Medina, ha presentado las acciones promocionales de Torrox en esta feria turística y ha apuntado que 'El Mejor Clima de Europa' volverá a ser uno de los mayores activos turísticos del municipio en Londres.

"El británico ama la Costa del Sol y busca fundamentalmente cuatro cosas, como son el clima, los paisajes, la gastronomía y, sobre todo, el trato de la gente y la forma de vida: eso es lo que Torrox va a ofrecerles en la World Travel Market", ha destacado.

Ha recordado que numerosos británicos terminan siendo residentes en Torrox total o parcialmente, escogiendo para ello casas en el campo atraídos por el turismo rural o en el casco histórico.

De hecho, ha apuntado que durante este otoño la afluencia de británicos "es notable tanto en nuestros paseos marítimos como en el propio casco histórico", enclaves que "están llenos un sábado o un domingo".

El alcalde ha recordado asimismo que "el 80% de los británicos que visitan Andalucía escogen, precisamente, la Costa del Sol como destino, y Torrox debe estar ahí" y ha indicado que la presencia de Torrox en la WTM debe entenderse como una forma de apoyo desde el Ayuntamiento al sector comercial y empresarial del municipio, "especialmente al relacionado directamente con el turismo británico, nacional e internacional".

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Paula Moreno, ha sostenido que "la presencia de Torrox en Londres es mucho más que una acción promocional: es una apuesta estratégica para seguir posicionando al municipio en el mercado británico y reforzar nuestra imagen en otros mercados internacionales".

Según ha asegurado, "las bondades de Torrox son un argumento diferencial que despierta especial interés en mercados del norte de Europa", y que en un contexto de competencia global, "pocas localidades pueden presumir de un valor tan sólido y reconocible".