Torrox presenta en Londres los avances para la creación de un gran proyecto hotelero en la costa

Publicado 06/11/2018 16:20:35 CET

LONDRES, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio malagueño de Torrox, Óscar Medina, y el CEO de la cadena hotelera Urban Dream, Francisco Javier Martín, han presentado este martes en Londres, en el marco de la World Travel Market 2018, los avances para la creación de un gran proyecto hotelero preferentemente en la franja costera del municipio.

De este modo, durante una reunión de trabajo ambos han puesto de manifiesto "el interés por que este nuevo resort pueda construirse en la localidad axárquica, con el objetivo de dinamizar el destino y mejorar su capacidad de ocupación", ha afirmado el regidor y ha destacado que "esta iniciativa también supondrá un acicate para la economía local, al repercutir positivamente en la creación de empleo".

En este sentido, Medina ha subrayado que "Torrox está de moda y alcanza el cien por cien de ocupación durante los meses estivales, temporada alta que se prolonga hasta finales de octubre", advirtiendo de "la necesidad de equiparar la oferta a la demanda, por lo que desde el equipo de gobierno venimos trabajando en la creación de nuevas plazas hoteleras que esperamos puedan ser pronto una realidad".

Por su parte, el CEO de Urban Dream, Francisco Javier Martín, ha resaltado "el potencial de crecimiento del que dispone Torrox", advirtiendo de que "sería una ubicación idónea para reforzar nuestra presencia en el municipio", ya que la firma dispone de un establecimiento hotelero con 77 habitaciones en El Morche, además de tener presencia en Granada y Punta Cana.

Martín ha adelantado entonces que "estamos trabajando para dotar de ubicación definitiva a este proyecto, que esperamos pueda alzarse como un nuevo referente de la Costa del Sol", apuntando que "el complejo hotelero estará dotado de unas 200 habitaciones y categoría cuatro estrellas superior".

AGENDA DE TRABAJO

En este punto, Medina ha puesto en valor, junto a la concejala responsable de Turismo, Sandra Extremera, que "acudimos a la capital mundial del turismo estos días para dotarnos de visibilidad y consolidarnos como destino de calidad ante el mercado británico, a fin de romper la estacionalidad".

En este sentido, Extremera ha informando de que "hemos mantenido una veintena de reuniones de trabajo desde la jornada del domingo tanto con dirigentes del sector como con touroperadores, blogueros y medios especializados, a fin de mejorar la imagen de marca y que esto se traduzca en cifras de ocupación durante los doce meses del año".

De igual modo, la edil, que ha incidido igualmente en "la gran acogida que está teniendo el vídeo promocional y su proyección en las principales estaciones de metro londinenses bajo el lema 'Visit, discover and stay forever'", ha explicado que "hemos mantenido encuentros estratégicos con representantes de la Asociación de Agencias de Viaje Británicas -Association of British Travel Agents (ABTA)-, Love Holidays, And Hosteltur, TUI UK, TUI Nordic, Expedia, Marinsa y Urban Dream, entre otros".

Además, ha continuado, "hemos cerrado una amplia agenda de trabajo con inversores, touroperadores, blogueros y medios para que esta acción en Londres continúe dando sus frutos a lo largo de los próximos meses y que Torrox se sitúe entre uno de los destinos preferentes dentro de la Costa del Sol y del sur de Europa", ha concluido.