Tourism Hub promociona los proyectos de este programa de Turismo Costa del Sol y los presenta en el Investor Day

MÁLAGA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las empresas participantes de la séptima edición del programa de aceleración empresarial Costa del Sol Tourism Hub, han podido presentar sus proyectos a un gran número de inversores durante la celebración del Investor Day. Este foro se ha desarrollado en colaboración con la Red Málaga Business Angels, la red de inversores privados coordinada por Turismo y Planificación Costa del Sol para fomentar la inversión turística.

Según señalan en un comunicado, en el evento las empresas participantes mostraron sus soluciones innovadoras a los inversores interesados en participar en el capital de dichos proyectos. El desarrollo del foro contó con la colaboración de Uppery Club y la Confederación de Empresarios del Sur de España (Cesur).

El encuentro ha supuesto una oportunidad para las startups de conectar con miembros de la Red Málaga Business Angels, así como inversores asociados a fondos de capital riesgo o fondos de inversión de impacto, como es el caso de Fundalogy.

OK Located, Biotonomy, Hotelbreak, Cicerone by iUrban, Roots N'Joy, Swap Your Travel, Turiscool, Bracelet, TECO Mobility y Novelingo Explore son las diez startups que han presentado sus ideas en el foro Investor Day.

Todas las iniciativas forman parte del programa de aceleración turística Costa del Sol Tourism Hub. Las empresas que participan en la que es su séptima edición, engloban un amplio abanico de áreas de la tecnología y la innovación.

OK Located destaca como una plataforma móvil y tecnológica que proporciona interactividad informativa a ciudadanos y turistas a través de señalética digital bluetooth. Esta startup ofrece toda una gama de soluciones de fácil usabilidad, cubriendo muchas de las necesidades cotidianas de cualquier tipo de usuario local o turista.

Biotonomy, por su parte, se especializa en soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo de edificios, centrándose en jardines verticales hidropónicos y otros elementos que ayudan a renaturalizar las instalaciones hoteleras y preservar los recursos hídricos.

Hotelbreak ofrece un marketplace que permite a los hoteles promocionar experiencias en periodos de baja demanda, optimizando así el uso de sus infraestructuras y espacios como el restaurante, la cafetería o el spa, por ejemplo.

iUrban es una empresa malagueña de base tecnológica que ofrece soluciones basadas en inteligencia artificial para información y asistencia turística multilingüe, o la planificación de rutas a través de chatbots, entre otros servicios.

Roots N'Joy pone a disposición de los prestatarios de experiencias turísticas una plataforma que permite gestionar y mejorar la organización y venta de microeventos gastronómicos y de ocio saludable.

Swap Your Travel ofrece un marketplace digital para la compra y venta de viajes, fomentando la economía colaborativa y reduciendo el impacto de tickets o billetes no utilizados.

Turiscool brinda formación online especializada para empresas del sector Horeca, con materiales elaborados por especialistas con amplia experiencia y prestigio en la industria. De esta manera Turiscool ofrece una valiosa ayuda a hoteles y restaurantes para crecer desarrollando y potenciando el talento de sus empleados.

Bracelit proporciona servicios a organizadores de eventos y gestores turísticos mediante dispositivos wearables con tecnología RFID o códigos QR, facilitando el control y gestión de accesos, el pago seguro o el ticketing personalizado, entre otros servicios.

TECO Mobility es una startup que ofrece soluciones de movilidad sostenible y eficiente basadas en vehículos eléctricos adaptadas a las necesidades de clientes de alojamientos turísticos. Gracias a la colaboración estratégica con Mastercard, TECO Mobility está logrando un importante grado de penetración en el mercado.

Novelingo Explore es una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones y videojuegos que promueven el turismo en destinos específicos, aprovechando las últimas tendencias tecnológicas para ofrecer experiencias educativas y divertidas.

COSTA DEL SOL TOURISM HUB

El programa de aceleración empresarial Costa del Sol Tourism Hub está diseñado y dirigido por Turismo y Planificación Costa del Sol para impulsar la consolidación del tejido empresarial turístico, a través de un proceso de mentoring y consultoría estratégica.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha insistido en la apuesta de la organización por las iniciativas empresariales: "El desarrollo de este foro refleja el compromiso de Costa del Sol Tourism Hub y de Turismo Costa del Sol con la atracción y retención de talento, la transferencia de innovación y sostenibilidad al sector turístico, así como su apoyo para el impulso de startups emergentes a través de la financiación de capital en la provincia de Málaga".