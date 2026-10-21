Tres detenidos en Málaga por robar pantallas de navegadores de un helicóptero del Infoca valorado en 1,2 millones

MÁLAGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Málaga a tres personas por su presunta implicación en el robo de cuatro pantallas de navegación de un helicóptero destinado al Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

La investigación, en el marco de la operación 'Heliplay', arrancó en 2024 cuando la empresa afectada denunció la sustracción de este equipamiento aeronáutico de alta tecnología de una aeronave Superpuma, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, tras la denuncia, el personal de la empresa comenzó a recibir mensajes en los que se exigían sumas de dinero en metálico, muy inferiores al valor de mercado del material, a cambio de su devolución.

Los agentes consiguieron averiguar el origen de los mensajes y vincularlos a dos de los presuntos autores: un expiloto del sector y un mecánico en activo en el momento de los hechos. Posteriormente se identificó al tercer implicado en el chantaje y en ocultar el material.

En los registros realizados en Málaga y Córdoba, la Guardia Civil intervino diverso material informático, terminales móviles y tarjetas de telefonía empleadas para hacer los contactos. Finalmente fue en Adamuz (Córdoba) donde se encontró el material valorado en 1,2 millones de euros y se pudo detener a la persona que ocultaba los equipos.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.