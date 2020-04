Tres detenidos más en Málaga por incumplir el confinamiento, con 4.290 denunciados desde el inicio del estado de alarma

MÁLAGA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha detenido este fin de semana a tres nuevas personas por incumplir las medidas preventivas relacionadas con el estado de alarma motivado por la pandemia del coronavirus. En total ascienden a diez el número de arrestados y 4.290 el de personas denunciadas por este cuerpo policial desde que se iniciara el confinamiento.

La primera de las detenciones tuvo lugar sobre las 20.00 horas del viernes 17 de abril en la calle Héroe de Sostoa, donde una patrulla advirtió la presencia de un individuo que ya había sido denunciado por la Policía Local de Málaga hasta en cinco ocasiones, el cual, al percatarse de la presencia policial, se deshizo de un objeto tirándolo a un contenedor de basura, que resultó ser un cúter.

Los policías locales le efectuaron un cacheo preventivo de seguridad, localizando entre sus ropas varios cosméticos, no aportando tique de compra del supermercado del que provenían, pudiendo comprobar los agentes, tras acercarse al establecimiento comercial y entrevistarse con un responsable del mismo, que los objetos habían sido sustraídos inutilizando previamente el sistema de alarma de los mismos, siendo el valor total de 37,28 euros, por lo que procedieron a intervenirlos y entregarlos al comercio en depósito a disposición de la autoridad judicial.

Acto seguido, los policías locales pidieron al individuo que abandonase el lugar y se dirigiese a su domicilio, negándose en reiteradas ocasiones y manifestando textualmente: "Yo no me voy de aquí. Soy insolvente y voy a seguir saliendo a la calle cuando me dé la gana", ante lo cual procedieron a su detención.

El segundo detenido fue un individuo de 51 años denunciado hasta en tres ocasiones en una misma tarde, tras recibirse varias llamadas en la Jefatura de Policía de Barrio del Distrito Churriana de la Policía local de Málaga en la que denunciaban que se encontraba por la zona molestando a viandantes y comercios.

Tras ser localizado y denunciado sobre las 18.00 horas, y a pesar de haber sido advertido previamente de que de incumplir nuevamente el confinamiento podría incurrir en un delito de desobediencia, fue nuevamente sorprendido y denunciado media hora más tarde, y una tercera vez sobre las 20.00 horas, mostrándose en esta última ocasión aún más hostil, lanzando insultos y desobedeciendo las indicaciones reiteradamente, siendo finalmente detenido, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La última detención tuvo lugar la noche del domingo, concretamente sobre las 23.50 horas de la noche del domingo, cuando policías locales sorprendieron a un individuo Málaga de 54 años incumpliendo por sexta vez el confinamiento en domicilio, encontrándose caminando tranquilamente por calle Esla y llegando a manifestar textualmente a los agentes tras proceder a identificarlo para sancionarlo: "A mí nadie me va a limitar el derecho a seguir saliendo a la calle. Tengo que ver a mis amigos. No voy a respetar el estado de alarma".

Al tratarse de la sexta ocasión en la que incumplía las medidas preventivas, ya que tan solo un día antes se produjo la quinta, y habiendo sido advertido en todas las ocasiones de las responsabilidades penales que su desobediencia podría conllevar, los policías locales procedieron a su detención. Además, una vez en dependencias policiales, los agentes pudieron comprobar que ocultaba una bolsita con sustancias estupefacientes en su zona genital, por cuya posesión fue denunciado administrativamente en acta.

DENUNCIAS POR INCUMPLIR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

La noche del viernes al sábado 18 de abril, policías locales denunciaron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 41 y 51 años, tras ser sorprendidos sentados en un banco en el interior del recinto de una urbanización de la calle Escritor Antonio Ramos, donde estaban bebiendo y fumando, siendo denunciadas por el decreto 463/2020 de 14 de Marzo, de estado de alarma.

Esa misma noche fueron denunciadas por agentes de la Policía Local de Málaga otras tres personas, dos hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 23 y los 49 años, que habían montado una fiesta en una nave de calle Gallo, siendo denunciadas tanto por incumplir lo decretado en el estado de alarma como por perturbar el descanso de los vecinos infringiendo la ordenanza municipal de convivencia ciudadana.

En cuanto a la noche del sábado al domingo 19 de abril, los ocupantes de sendos apartamentos turísticos, dos hombres de 35 y 47 años en calle Molinillo del Aceite y una mujer y un hombre de 33 y 34 en calle Jinetes, fueron denunciados por policías locales por incumplir el confinamiento y formar escándalo.

Del mismo modo se actuó en un domicilio particular situado en calle Virgen del Rocío, donde dos hombres de 22 y 32 años, el propietario y un amigo de este, se encontraban juntos y con la música muy alta, siendo denunciados por efectivos de la Policía Local de Málaga por incumplir lo estipulado en la normativa relativa al estado de alarma.

El caso más numeroso en cuanto a personas reunidas se refiere tuvo lugar la pasada noche del domingo al lunes en calle Ebro, donde policías locales sorprendieron a un total de diez personas, algunas de ellas menores de edad, bebiendo y formando ruido que trascendía al exterior, por lo que fueron identificadas y denunciadas.

OTROS CASOS

Mientras tanto, en la mañana del sábado 18 de abril se denunció en la carretera Almería-La Araña a un hombre de 72 años por el incumplimiento del confinamiento decretado en el estado de alarma, encontrándose además portando un cuchillo, que le fue intervenido por los policías locales, que levantaron la correspondiente acta por portar un arma blanca.

En esta madrugada del lunes, policías locales sorprendieron a dos personas, un hombre de 23 años y una mujer de 40, paseando a un perro en camino de Colmenar alejadas de sus respectivas viviendas, situadas en las barriadas Las Flores y Camino Suárez, careciendo de documentación y siendo trasladadas a sus respectivos domicilios, donde fueron identificadas y denunciadas por infracción al decreto 463/2020 de 14 de Marzo, de estado de alarma.

DATOS ACTUALIZADOS

En los tres últimos días, desde las 07.00 horas del viernes a la misma hora de este lunes, la Policía Local de Málaga ha denunciado a un total de 358 personas por el incumplimiento del estado de alarma y en relación con el confinamiento en casa, lo que supone un total de 4.290 personas denunciadas desde la entrada en vigor del decreto. Las detenciones, han recordado, ascienden ya a diez.

Por su parte, los vehículos que han sido interceptados por policías locales tras comprobar que estaban circulando de forma indebida ascienden a 922 siendo un total de 37 los interceptados durante el fin de semana.

Además, fruto de las actuaciones policiales, hasta las siete del día de este lunes, han sido identificadas un total de 33.026 personas, sumadas las 3.157 identificaciones de los tres últimos días.

Por otro lado, fruto de la Operación Jaula, que se lleva conjuntamente con Guardia Civil y Policía Nacional, que ha permanecido activa durante todo el fin de semana para evitar los desplazamientos indebidos a segundas residencias, se controlaron un total de 2.307 vehículos, de los que fueron interceptados por incumplir la medidas preventivas un total de 69; se identificaron a un total de 2.196 personas y fueron denunciadas 50.