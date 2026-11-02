Tres personas afectadas por por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Málaga capital

Málaga.- Sucesos.- Siete vehículos afectados tras un incendio en el distrito Bailén-Miraflores - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Así, los efectivos de Bomberos han intervenido en la mañana de este lunes en la extinción de un incendio producido en la cocina de una vivienda ubicada en el pasaje Valencia, en el distrito centro.

Los servicios sanitarios del 061 han atendido a tres personas que han resultado afectadas por inhalación de humo, según han precisado las citadas fuentes en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Por último, han indicado que hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque Central (Martiricos) formadas por dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero.