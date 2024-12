TSJA estima vulneración del derecho a la participación politica del PSOE por parte de Ayuntamiento de Benahavís

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso por la vulneración del derecho a la participación política del grupo socialista en Benahavís (Málaga) y concluye que el Ayuntamiento "impidió a los recurrentes acceder a los documentos e información en materia urbanística que les correspondía para el adecuado ejercicio de sus funciones" en un pleno municipal.

Así lo han informado desde el PSOE, apuntando que así el Tribunal andaluz admite el recursos de apelación presentado por los ediles socialistas Ana María Bermúdez y Luis Feito, defendido por el letrado Francisco Javier Conejo Rueda, y concluye que "la entrega tardía de una documentación que solicitaron constituye una vulneración del derecho de participación" consagrado en la Constitución.

Según han explicado en un comunicado, en el pleno del 28 de julio de 2023, los concejales socialistas preguntaron sobre la legalidad de la altura del nuevo edificio en la plaza de España de Benahavís, antiguo cuartel de la Guardia Civil, "alegando la preocupación de los vecinos por la magnitud del proyecto en la zona". El 1 de agosto, los ediles solicitaron el acceso al expediente del nuevo edificio.

Pero, han apuntado, al no tener respuesta, "y aplicando el silencio administrativo positivo que establece la ley, el 23 de enero de 2024 pidieron nuevamente la documentación". Al no tener de nuevo respuesta, se presentó un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derecho fundamental al no permitir el acceso de la información, que fue inadmitido por un juzgado contencioso.

Contra esa decisión, fundamentada en que el recurso estaba fuera de plazo, el grupo socialista presentó un recurso de apelación, al considerar que se cometía "un error al aplicar los plazos de extemporaneidad" a este contencioso-administrativo. Ahora, el TSJA concluye que la presentación de dicho recurso "tuvo lugar dentro de plazo", por lo que "no concurre la causa de inadmisibilidad".

En cuanto al fondo, la sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, indica que "la actitud administrativa fue pasiva y por ello lesiva para dicho derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución" e incide en que "la falta de acceso oportuno a dicha información les privó de la posibilidad de intervenir adecuadamente en la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos".

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del TSJA, "la información requerida era esencial para garantizar la correcta fiscalización de la actuación urbanística y la protección de los intereses de la ciudadanía" y añade en su resolución que "no fue menos reprobable por la circunstancia de que se facilitase la documentación con posterioridad".

El Ayuntamiento de Benahavís permitió el acceso a los documentos dos meses después de haber interpuesto el recurso y ocho meses después de la solicitud original, pero el TSJA considera que "es manifiesto que una respuesta tardía resulta injustificable porque el derecho a que nos referimos no puede facilitarse sometido a la coyuntura mas conveniente para la administración".

"El Ayuntamiento de Benahavís impidió pues, a los recurrentes acceder a los documentos e información en materia urbanística, que les correspondía para el adecuado ejercicio de sus funciones y por ello, se impone la estimación del recurso de apelación", concluye la resolución.

Desde el PSOE han indicado que cuando fue cuestionado en el pleno por los concejales socialistas sobre la legalidad de la altura del edificio, "el equipo de gobierno confirmó que el proyecto presentado es conforme a la ley; sin embargo, a raíz de los escritos registrados por el grupo, el equipo de gobierno inició un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y ordenó la suspensión inmediata de las obras en dicho edificio, al comprobarse que las obras en ejecución no contaban con licencia urbanística".

Los concejales socialistas Ana María Bermúdez y Luis Feito han asegurado que esta sentencia "pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Benahavís, gobernado por el PP, es poco transparente, especialmente en las cuestiones urbanísticas".

"Este es uno de los muchos casos en los que el PSOE de Benahavís se está viendo obligado a acudir al contencioso administrativo para que nos den la información, es decir, no es un caso aislado", han añadido.