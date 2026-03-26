Turismo Costa del participa en la convención anual de SpainDMCs para reforzar el segmento MICE - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha colaborado con la convención anual de SpainDMCs, la asociación oficial de las Destination Management Companies más prestigiosa de España.

Esta acción se enmarca en la estrategia del organismo para reforzar su posicionamiento en el segmento de reuniones, incentivos, congresos y eventos, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

SpainDMCs reúne a agencias especializadas en la organización de programas para clientes corporativos en todo el territorio nacional. Estas empresas desempeñan un papel fundamental en la planificación y ejecución de experiencias, adaptando cada propuesta a las necesidades específicas de sus clientes.

La capacidad y profesionalidad de las empresas asociadas garantiza una gestión integral de los eventos. Su intervención abarca todos los aspectos del programa, desde la logística y la coordinación operativa hasta la seguridad y la tematización de las experiencias locales.

Han detallado que la colaboración con esta convención permite a Turismo Costa del Sol mantener un contacto directo con empresas de referencia dentro del sector, ya que este tipo de acciones facilita el intercambio de conocimiento y contribuye a identificar oportunidades de desarrollo dentro del segmento MICE. Asimismo, la participación en este entorno profesional permite dar visibilidad a la oferta del destino entre agentes especializados.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha remarcado la importancia de este tipo de colaboraciones para el destino. En este sentido, ha valorado que "la relación con asociaciones como SpainDMCs nos permite mantener un contacto directo con empresas que trabajan en la organización de eventos en todo el territorio nacional".

González ha subrayado además el papel que desempeñan estas agencias dentro del sector. "Se trata de actores clave en la planificación y ejecución de experiencias, que intervienen en todos los aspectos del programa", ha afirmado.

La participación en esta convención forma parte del trabajo que Turismo Costa del Sol desarrolla para fortalecer su presencia en el ámbito profesional. A través de este tipo de acciones, el organismo mantiene una relación activa con empresas que operan en el segmento MICE.

Este contacto directo con agencias especializadas permite conocer de primera mano las necesidades del mercado. Asimismo, facilita el desarrollo de iniciativas que contribuyan a mejorar la competitividad del destino.

La colaboración con SpainDMCs refuerza además la presencia de la Costa del Sol en un entorno de alto nivel profesional. Este tipo de acciones contribuye a consolidar el posicionamiento del destino en el ámbito de la organización de eventos.