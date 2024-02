Turismo Costa del Sol elogia los importantes logros del sector en el IV Foro Nacional de Hostelería

MÁLAGA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado y elogiado el logro del sector turístico de la provincia de Málaga en del pasado año 2023 al establecer un récord de 14 millones de turistas y un impacto económico de más de 19.000 millones de euros. Así, ha mostrado su entusiasmo en el marco de la cuarta edición del Foro Nacional de Hostelería, que se celebra coincidiendo con el Salón de Innovación en la Hostelería H&T en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña.

La también diputada provincial ha resaltando el papel fundamental del sector hostelero en estos resultados sin precedentes, y ha expresado su agradecimiento por la contribución del sector a la imagen creciente de la Costa del Sol como una marca de prestigio, así como su lealtad en la promoción turística de la provincia de Málaga, contribuyendo al motor económico de la región.

En su intervención, González ha enfatizado el modelo de colaboración público-privada como un factor determinante para posicionar el destino en el lugar que merece a nivel nacional e internacional.

Además, ha recordado la importancia del turismo como una industria fundamental para la provincia, Andalucía y España, y ha asegurado una defensa "a capa y espada" de su desarrollo por parte de Turismo Costa del Sol.

Asimismo, la consejera delegada ha hecho hincapié en la atención especial de Turismo Costa del Sol en el 'Emprendizaje': el emprendimiento y el aprendizaje'. González ha presentado diversas iniciativas del Tourism Hub, destacando productos innovadores en áreas como transformación digital, movilidad, ecología, sostenibilidad y gamificación.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran OK Located, Biotonomy, Hotelbreak, Cicerone by iUrban, Roots N'Joy, Swap Your Travel, Turiscool, Bracelit, TECO Mobility y Novelingo Explore.

González ha cerrado su intervención resaltando la importancia de los empresarios del sector hostelero: "Son los verdaderos responsables de los excelentes grados de fidelización con los que contamos por parte de nuestros visitantes, por el excelente trato que les otorgan".

A continuación, ha animado a seguir trabajando en la mejora y cuidado de los clientes para consolidarse en la excelencia, destacando la labor conjunta y el ejemplo de colaboración entre las administraciones públicas y entidades privadas, con Turismo Costa del Sol como referente.

La consejera ha instado a los hosteleros a continuar trabajando en los niveles de calidad y excelencia habituales, expresando orgullo por el esfuerzo conjunto que ha situado al sector turístico en la cima internacional.

González ha cerrado su intervención señalando los retos futuros, como la gestión de la estacionalidad o la recualificación de la oferta "para incrementar el gasto en destino por parte de los visitantes".

También ha hecho referencia a la mejora de la conectividad y la apuesta por proyectos innovadores, siempre con un enfoque en una política de destino sostenible, económica, social, cultural y medioambiental, acorde con las demandas de los clientes.