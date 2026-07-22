Turismo Costa del Sol selecciona las diez startups que participarán en la octava edición de su programa de aceleración - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Costa del Sol Tourism Hub ha dado a conocer las diez startups que formarán parte de la octava edición de su programa de aceleración, una nueva convocatoria que vuelve a poner el foco en la innovación como motor de transformación del turismo.

Los proyectos seleccionados plantean soluciones para responder a algunos de los principales retos del sector mediante el uso de inteligencia artificial, la digitalización de procesos, la sostenibilidad y la mejora de la experiencia del viajero.

La nueva promoción reúne iniciativas con aplicaciones muy diversas, desde herramientas para optimizar la reputación online de empresas turísticas y automatizar procesos operativos hasta plataformas orientadas a mejorar la eficiencia energética de los alojamientos, medir indicadores de sostenibilidad o facilitar una gestión más inteligente de los destinos.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha indicado que "la innovación ya no es una opción, sino una necesidad para que el sector turístico continúe siendo competitivo. Con este programa queremos impulsar proyectos que aporten soluciones útiles y que ayuden a las empresas y destinos a adaptarse a los nuevos desafíos de la industria".

Entre las startups seleccionadas figuran propuestas centradas en la automatización de la gestión hotelera y de restauración, la digitalización del cumplimiento normativo en alojamientos turísticos y el desarrollo de experiencias más personalizadas para los viajeros. La edición también incorpora proyectos enfocados en el turismo accesible, las visitas guiadas digitales y nuevas formas de interacción entre destinos y visitantes.

Durante los próximos meses, las diez empresas participarán en un programa intensivo de aceleración que combinará mentorización especializada, validación de modelos de negocio, networking estratégico y acceso a potenciales inversores. El objetivo es facilitar que estas soluciones puedan evolucionar, adaptarse a las necesidades reales del mercado y acelerar su implantación en empresas turísticas y administraciones.

Según ha explicado González, "Costa del Sol Tourism Hub se ha convertido en un espacio de encuentro entre el talento emprendedor y la industria turística. Nuestro papel es acompañar a estas startups para que puedan crecer, validar sus soluciones y generar un impacto positivo en el sector".

Con sede en Málaga, la aceleradora continúa consolidándose como un punto de conexión entre emprendedores, empresas, instituciones e inversores, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos con capacidad para transformar la industria turística, han indicado en un comunicado.

La combinación de una sólida actividad turística y un ecosistema tecnológico en crecimiento convierte a la Costa del Sol en un entorno idóneo para impulsar iniciativas innovadoras y probar soluciones con aplicación directa en el mercado.

La octava edición del programa vuelve a poner de manifiesto el potencial de la innovación como herramienta para afrontar los retos del turismo del futuro, favoreciendo la colaboración entre tecnología, emprendimiento e industria y reforzando el papel de la Costa del Sol como referente en innovación turística.