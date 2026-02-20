La UMA aprueba la oferta pública de empleo 2026 con un total de 338 plazas de profesorado

Archivo - Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga (UMA) ha aprobado este viernes la Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2026, que contempla un total de 338 plazas destinadas a Personal Docente e Investigador (PDI). Dicha OPE será enviada a la Junta de Andalucía para su preceptiva autorización.

De las plazas previstas, 120 se destinan a la promoción de acreditados/as al cuerpo de catedráticos/as de universidad, mientras que las 218 plazas restantes corresponden al turno libre y se distribuyen entre distintas figuras académicas. La OPE tendrá vigencia durante el año en curso y los dos años siguientes.

El turno libre incluye 150 plazas de Profesorado Titular de Universidad, 21 dirigidas a personal investigador posdoctoral con certificación I3 y 5 reservadas para personas con discapacidad.

Asimismo, contempla plazas de Profesorado Permanente Laboral: 25 ordinarias, 12 para personal investigador posdoctoral con certificación I3 y 5, y 5 destinadas a personas con discapacidad.

La nueva OPE está orientada a avanzar en la estabilización del Personal Docente e Investigador y en la promoción del profesorado acreditado por la Aneca, "dentro de una planificación de recursos humanos responsable y compatible con la estabilidad presupuestaria", ha explicado el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Bartolomé Andreo Navarro, encargado de presentar la propuesta al Consejo de Gobierno.

Durante la sesión también se ha dado luz verde a la dotación de diversas plazas de profesorado en distintas áreas de conocimiento. La oferta incluye siete plazas de Profesorado Ayudante Doctor y dos plazas de Profesorado Permanente Laboral vinculado, estas últimas dirigidas a profesorado asociado al concierto con instituciones sanitarias.

La convocatoria incorpora además cuatro plazas de Profesorado Permanente Laboral dirigidas a Ayudantes Doctores acreditados. Por último, incluye una plaza de Titular de Universidad destinada a personal investigador del programa Ramón y Cajal.

La Universidad solicitará a la Junta de Andalucía la autorización preceptiva como paso previo a la convocatoria de dichas plazas, ha indicado la UMA en un comunicado.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, en el campo de la ordenación académica, el Consejo de Gobierno aprobó modificaciones sustanciales en cuatro títulos de grado, así como ajustes en la adscripción de asignaturas en diversas titulaciones de grado y máster universitario.

La sesión también sacó adelante cambios normativos en materia de Trabajos Fin de Máster y la aprobación de memorias de verificación de programas de doctorado en 16 ámbitos del conocimiento, contribuyendo de este modo a la modernización de la oferta formativa.

En el terreno económico, se ratificó la propuesta de asignación de los complementos autonómicos del PDI para su posterior elevación al Consejo Social, órgano al que igualmente se remitirán las tarifas y precios públicos correspondientes a las enseñanzas propias.

Por otro lado, el Consejo ratificó la adhesión oficial de la Facultad de Ciencias de la Salud a la European Network for Academic Integrity (ENAI), así como la creación del Instituto Emergente de Investigación sobre Sociedades, Estados y Estudios Internacionales (Insei).

Asimismo, se presentó y aprobó el registro de una nueva marca comercial, surgida de un concurso entre estudiantes, que servirá para la producción y explotación de artículos de promoción y merchandising, al tiempo que se aprobó una modificación menor del reglamento del programa UMA Experience.

Por otro lado, el capítulo de distinciones institucionales se informó sobre el nombramiento de tres doctores honoris causa, tras su aprobación por el Claustro el pasado 15 de diciembre: Pavel Cheben, Antonio Fernández de Buján y Temple Grandin, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias en los ámbitos de la ingeniería, el derecho y la educación. Finalmente, la sesión ratificó la concesión de los Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes al curso académico 2022-2023.