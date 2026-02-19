Unicaja y CoínEmprende refuerzan su colaboración para dinamizar el sector empresarial local

De izquierda a derecha, el director de Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto, y la gerente de CoínEmprende, Mariló Agua. - UNICAJA

Unicaja y CoínEmprende, la Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de Coín (Málaga) y Comarca, han formalizado un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de respaldar y fortalecer la actividad del tejido empresarial local.

A través de esta alianza, ambas entidades pondrán en marcha iniciativas orientadas a facilitar el acceso a financiación, ofrecer asesoramiento especializado y promover el crecimiento de los más de 200 miembros de esta asociación empresarial, han indicado desde Unicaja en un comunicado. Con esta firma, CoínEmprende se adhiere al acuerdo suscrito en su momento entre el banco y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) para impulsar el negocio empresarial en la provincia.

El nuevo acuerdo, que viene a subrayar la estrecha relación existente entre ambas entidades, ha sido suscrito por el director de Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto, y, en representación de CoínEmprende, su gerente, Mariló Agua.

La entidad financiera pone así a disposición de esta asociación un servicio integral, con condiciones favorables y adaptado a sus necesidades concretas. Precisamente, entre los objetivos del banco, se encuentran favorecer y facilitar el desarrollo económico de su ámbito de actuación y, concretamente, de Coín y del Valle del Guadalhorce.

Desde Unicaja, el director de Málaga Costa ha resaltado que "el tejido empresarial y comercial constituye uno de los principales motores de la economía de Coín y de la provincia malagueña, al generar empleo, dinamizar la actividad productiva y reforzar la cohesión social del territorio".

"La fortaleza de sus pymes, autónomos y comercios de proximidad no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también contribuye a fijar población y a consolidar un modelo de desarrollo sostenible y cercano", ha añadido.

En este contexto, Prieto ha destacado que "el compromiso de Unicaja con Coín y su entorno es firme y continuo". "Nuestro objetivo es acompañar a empresarios y comerciantes con soluciones financieras adaptadas a sus necesidades, facilitando la inversión, la modernización y la creación de empleo, porque apoyar al tejido productivo local es apostar por el futuro y la prosperidad de nuestra tierra", ha apostillado.

Por su parte, la gerente de CoínEmprende ha valorado el trabajo de la asociación: "Es muy importante para nuestras empresas, ya que funciona como una herramienta que facilita e impulsa el desarrollo de su tejido productivo como motor de crecimiento local".

"Uno de nuestros principales objetivos es acompañar a profesionales, empresas y emprendedores durante el arduo proceso que va desde que se tiene la idea de negocio hasta que se materializa en el contexto actual, aportando recursos e información necesaria para que esa travesía llegue a buen puerto", ha indicado Agua.

"AMPLIA OFERTA"

En esta línea, Unicaja pone a disposición de estos empresarios, a los que sitúa en el centro de su estrategia, tanto en su canal online como a través de sus oficinas, "una amplia cartera de productos y servicios financieros y no financieros con los que favorecer y mejorar el desarrollo de su gestión y actividad diaria".

Por su parte, CoínEmprende, con más de 30 años de actividad y experiencia, es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por profesionales de todos los sectores, cuya misión es afianzar, impulsar y desarrollar el tejido empresarial de Coín y su comarca.

Así, entre sus objetivos fundamentales, destacan representar, gestionar, defender y fomentar los intereses de sus asociados, potenciar el espíritu asociativo y establecer servicios propios de interés común, trabajando, además, para sensibilizar a la sociedad de la necesidad de fomentar un desarrollo empresarial sostenible.