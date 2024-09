Valero acusa a Moreno de no dar "la cara" ante el problema del Virus del Nilo: "La Junta no ha estado a la altura"

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de no haber dado "la cara" ante el grave problema del Virus del Nilo, de manera que su Gobierno no ha estado "a la altura" para afrontarlo.

En rueda de prensa en Málaga, Valero ha manifestado que Moreno "no ha prestado ninguna atención" a la crisis del Virus del Nilo, mientras que sí se ha dedicado a "la confrontación con el Gobierno central", a azuzar "la confrontación entre territorios" y a "promocionarse en publirreportajes".

Para Valero, esa actitud de Moreno no es nueva porque con la crisis de la listeria también se "escondió" y no dio "la cara".

Con una "expansión sin precedentes" del Virus del Nilo, según el dirigente de IU Andalucía, Moreno se ha dedicado "a cualquier cosa antes que a dar la cara y a ocuparse de esta emergencia", como han "denunciado" expertos, personas afectadas, plataformas y el propio personal sanitario.

"Han denunciado que se ha sentido abandonados por la Junta de Andalucía, que no se han tomado las medidas de prevención que eran necesarias", ha indicado Toni Valero, que ha señalado que, incluso habiendo fallecimientos, "el Gobierno andaluz y su presidente han estado ausentes".

Sin embargo, según ha denunciado, Moreno sí ha "estado activo para subirse el sueldo y para azuzar la confrontación entre territorios y con el Gobierno central".

Ha manifestado que estamos ante una cuestión lo suficientemente seria como para que Moreno no mire hacia "otro lado". Ha exigido a la Junta que se evalúen las medidas de prevención tomadas, que ha sido "claramente insuficientes" y que "no delegue en los ayuntamientos las fumigaciones preventivas" sin dotarlos financieramente como corresponde.

Valero ha demandado también a la Junta "más medidas de prevención", como una "estrategia de educación sanitaria a la población de las zonas afectadas"; que se fortalezca la vigilancia epidemiológica y que se intensifique en los cribados para saber el alcance del virus.

"La Junta no puede seguir como si no pasara nada", según Toni Valero, quien ha demandado al presidente que "deje la propaganda" y se "ponga a la altura de un problema sensible y grave para muchos ciudadanos que han visto como, en una situación difícil, el Gobierno andaluz miraba para otro lado".