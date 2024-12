Valero apela al Ejecutivo a "tomar cuanto antes" medidas sobre vivienda: "No esperamos nada del Gobierno de Moreno"

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha asegurado que les parece "acertado" que "se condicionen los fondos a la Comunidad Autónoma en materia de vivienda al cumplimiento de la ley de vivienda" y ha lamentado que "no esperamos nada del Ejecutivo andaluz", que preside Juanma Moreno.

Por tanto, ha apelado al Ejecutivo de coalición a que tome "cuanto antes" las medidas sobre vivienda "porque no esperamos nada del Gobierno de Moreno".

Ha criticado, en rueda de prensa en Málaga, que "se están vendiendo los barrios de Andalucía y eso está ocurriendo también, no sólo con el comercio sino como ocurre con la vivienda".

Valero ha valorado que "en la Conferencia de Presidentes de la semana pasada se anunciasen medidas para hacer frente a esa crisis habitacional". En este sentido, ha valorado como "buena noticia" que "se estén dando pasos" y ha reconocido que los mismos "tienen mucho que ver con la presión social que se da en las calles, con las multitudinarias manifestaciones que han recorrido ciudades andaluzas y ciudades del conjunto del país en defensa del derecho a la vivienda".

A juicio de Valero, "gracias a esas movilizaciones y gracias a la voluntad del Gobierno de coalición de intervenir se van dando pasos", porque "en Andalucía vemos que el Gobierno autonómico de Moreno Bonilla no tiene ninguna voluntad, ningún compromiso de intervenir en el mercado inmobiliario".

Valero ha incidido en que "nos parece positiva esa creación de una empresa pública de vivienda"; así como que "el Ministerio de Consumo haya anunciado que va a investigar a las grandes empresas que pueden estar cometiendo fraude, que se impida la venta de pisos de la Sareb y que, como también ha dicho el Ministerio de Consumo, vaya a investigar esos fraudes que algunas grandes empresas que gestionan pisos turísticos pueden estar cometiendo".

No obstante, ha incidido en que "las familias andaluzas no pueden esperar más, la juventud andaluza no puede esperar más, necesita que haya medidas que se toman ya", por lo que, en este sentido, "es fundamental que se regulen los precios del alquiler, es decir, que se cumpla la ley de vivienda en Andalucía".

"Es fundamental --ha continuado-- que se limite también el precio de la vivienda privada en Andalucía, no sólo de la vivienda pública". Por eso, ha dicho, "estas medidas, que tienen que llegar ya, apelamos al Gobierno de coalición a que las tome cuanto antes porque no esperamos nada del Gobierno de Moreno Bonilla".

Para Valero, "lamentablemente el Gobierno de coalición tiene que ser consciente de que los andaluces y las andaluzas estamos desprotegidos por el gobierno de Moreno".

Ha dicho que "nos parece acertado que se condicionen los fondos a la Comunidad Autónoma en materia de vivienda al cumplimiento de la ley de vivienda".

"El PP en Andalucía tiene que tener alguna presión para cumplir la ley, para cumplir una ley que bajaría los precios de alquiler y aliviaría una situación insostenible para las familias trabajadoras y la juventud en Andalucía", ha concluido.