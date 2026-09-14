Valero (IU) achaca "hipocresía" al PP y pide medidas contra el blanqueo y la economía del narcotráfico

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. - IU

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado del grupo Sumar por Málaga en el Congreso, Toni Valero, ha abogado este lunes por "reforzar" la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "perseguir el blanqueo de capitales y actuar contra el patrimonio de las organizaciones criminales para golpear la economía" del narcotráfico, al tiempo que ha afeado al PP una "vergonzante hipocresía" en torno a este asunto.

Toni Valero se ha pronunciado así en una rueda de prensa en Málaga en la que, según ha informado IU en una nota, ha reclamado una respuesta europea frente al narcotráfico, con especial atención a la Costa del Sol, y ha denunciado la "vergonzante hipocresía" del Partido Popular por "mirar hacia otro lado cuando los casos afectan a su entorno".

El dirigente de IU ha defendido "reforzar la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, perseguir el blanqueo de capitales y actuar contra el patrimonio de las organizaciones criminales para golpear la economía del narco", en un contexto donde la Costa del Sol se ha convertido, según la Policía Nacional, en un "'coworking' del crimen organizado en Europa".

El representante de IU ha añadido que desde el espacio político al que representa ya "hace más de dos años" que están planteando "la necesidad de que haya una estrategia europea en la lucha contra el narcotráfico, poniendo el foco especialmente en la Costa del Sol".

Valero ha advertido que "no se puede ser hipócrita en la lucha contra el narcotráfico, y es absolutamente vergonzante cómo el Partido Popular, y en particular" el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "mira para otro lado cuando los casos de narcotráfico indirectamente afectan a su partido".

"Lo hemos visto con la alcaldesa de Marbella (Málaga) --Ángeles Muñoz (PP)--, con su marido ya fallecido, procesado por la Audiencia Nacional, por vínculos con organización criminal, ligado al narcotráfico, con su hijastro ya condenado", ha comentado Toni Valero para afear al PP que, "sin embargo", por este asunto "no se piden responsabilidades" desde las filas 'populares', algo que ha enmarcado en una "profunda hipocresía" por parte de dicho partido.

El coordinador general de IU Andalucía ha incidido en defender que "es fundamental ir a por el blanqueo de capitales". "Si queremos atacar el narcotráfico, hay que acabar con la economía del narco" y "con esas redes financieras que les permiten blanquear capitales provenientes de esa actividad ilícita".

"Por lo tanto, hay que ir contra el dinero que les permite, en este caso, llenar las narcolanchas, contra el dinero que les permite en su actividad criminal", ha subrayado Toni Valero, quien también ha sostenido que es "fundamental perseguir los bienes de estas organizaciones criminales, y por eso hemos planteado medidas para, en ese caso, ser mucho más eficientes y eficaces en la lucha contra ese entramado societario y ese patrimonio del narco".

Por último, Valero ha señalado la necesidad, a su juicio, de "reforzar la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", como "ya se ha hecho en estos últimos años", ha apostillado antes de agregar que, "como señala la Fiscalía, en el ámbito de la justicia queda mucho por reforzar y mucho por hacer para que sea eficaz en esa lucha contra el narco, que, como ya sabemos, ya lo denunció la propia Policía Nacional, la Costa del Sol se ha convertido en un 'coworking' del crimen organizado en Europa", ha concluido.