Valero (IU) pide a Junta que "se ponga las pilas" y apruebe fondos para afectados por la DANA porque "tiene fondos"

BENAMARGOSA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha pedido este lunes al Gobierno andaluz que "se ponga las pilas" y "a la mayor inmediatez" apruebe "su correspondiente decreto de ayudas porque tiene fondos". Además, ha reclamado que no retire efectivos hasta que la situación quede restablecida en municipios afectados por el temporal.

Así lo ha señalado Valero en Benamargosa (Málaga), uno de los municipios malagueños más dañado en la última DANA, junto con la secretaria de Organización de Federal de IU, Eva García Sempere; y la concejala portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Benamargosa, Mari Carmen Jaime, entre otros.

Valero ha señalado que el paso de la DANA "ha generado cuantiosos daños en diversos municipios de la Axarquía", por lo que han pedido al Gobierno central que incluya en el decreto a estos municipios "para que reciban las ayudas que necesitan tanto esas familias, que han perdido su vivienda o los que han perdido su negocio, las cosechas que han sido arrasadas o para infraestructuras".

También ha pedido al Gobierno andaluz "que se ponga las pilas y a la mayor inmediatez apruebe su correspondiente decreto de ayudas porque tiene fondos".

Al respecto, ha señalado que "el Gobierno andaluz no se ha gastado el 75% de los presupuestado en inversiones" y ha pedido que "lo reoriente y haga las modificaciones presupuestarias para que vengan a paliar una situación muy difícil en pueblos de la Axarquía y también de otros pueblos de Andalucía como consecuencia del paso de la DANA".

De igual modo, ha instado a que "no retire efectivos". "Esto no puede depender solo de las personas voluntarias que altruístamente, y que hay que agradecer que vienen a echar lo mejor de sí mismo; también hace falta medios públicos". Por tanto, ha insistido en que "no puede retirar los efectivos del Infoca, tiene que mantener esos efectivos hasta que la situación quede plenamente restablecida en Benamargosa".

"EL CAMBIO CLIMÁTICO ES REAL"

Por otro lado, Valero ha incidido en que el paso de esta DANA "ha evidenciado que las catástrofes naturales van a ser cada vez más corrientes porque el cambio climático es real". "Diga lo que diga la ultraderecha, el cambio climático es real y existe", ha apostillado.

Ha afeado que para el Gobierno andaluz "parece que no existe el cambio climático" y, al respecto, ha avisado de que "las catástrofes naturales han venido lamentablemente y van a seguir repitiéndose".

Por lo que ha incidido en que hay que "hay que prepararse ante ellas", y, en primer lugar, a su juicio, "hay que garantizar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras". "No puede estar en cuestión la seguridad. Cuando hay una alerta roja se tienen que suspender las clases, se tienen que suspender la asistencia a los puestos de trabajo", ha añadido.

"La avaricia de algunas empresas no puede poner en riesgo la seguridad de los trabajadores", ha agregado y ha explicado que van a pedir "que se aumenten las sanciones a aquellas empresas que obligan a los trabajadores a acudir cuando hay una alerta roja porque nuestras vidas valen más que su negocio".

También, ha continuado, "hay que adecuar los planes de emergencia", que en Andalucía "están desfasados y hay que reforzarlos con medios públicos".

Por otro lado, ha dicho que "Emergencias del 112 tiene que ser público". "Emergencias del 112 lleva 20 años subcontratado sufriendo condiciones de precariedad y restando la eficacia", ha señalado. "Cuando vivimos una situación difícil nuestra vida depende que haya alguien al otro lado del teléfono", por lo que "no es de recibo que Emergencias, que el GREA, no esté incorporado en la nueva Agencia de Emergencias".

"El Gobierno andaluz tiene que atender ese dictamen del Consejo Económico y Social e incorporar el GREA y Emergencias del 112 a la nueva Agencia de Emergencias, que sea plantilla pública, que se refuerce y que tenga la mayor eficacia para los tiempos que lamentablemente nos toca vivir", ha sostenido. En tercer lugar, ha continuado Valero, "bomberos, Infoca y Protección Civil se tienen que reforzar".

En suma, ha dicho que hay que "acometer medidas que van en todos los órdenes. Hay que adecuar las ciudades y los pueblos, que se han construido al albur de los intereses de grandes promotoras y que cuando vienen las riadas se llevan las casas por delante".

"Hay que empezar a hablar de deconstrucción, de decrecimiento y de prohibir construir en zonas inundables" y para esto "hace falta que la Administración sea valiente; hay que tocar los intereses de unos pocos que no quieren que se vean modificados sus privilegios ante los cambios que hay que acometer por la emergencia climática" y también "necesita recursos, necesita una reforma fiscal", al tiempo que ha insistido en que "pague más quien más tiene porque ante la emergencia climática hace falta un Estado que proteja y que se refuerce en sus medios públicos", ha concluido.

Por su parte, la concejala portavoz de IU en el Ayuntamiento de Benamargosa ha dicho que "hoy, después de cinco días de los daños ocasionados por la DANA, seguimos trabajando". "El miércoles fue un caos, una locura lo que vivimos en el municipio", ha recordado. Así, ha pedido "toda la ayuda posible que se pueda dar al municipio".

"Queda mucho trabajo por hacer y la verdad que hace falta ayuda para todos", ha añadido. "Es muy duro lo que hemos vivido y no me quiero olvidar, por supuesto, de todos los voluntarios que en el fin de semana hemos recibido en este pueblo", ha valorado.