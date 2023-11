Valero pregunta a Moreno si trasferirá a sistema sanitario público lo que "tenía pensado derivar" a clínicas privadas

MÁLAGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, se ha referido este lunes al "varapalo" del Tribunal Administrativo, que "ha tumbado el acuerdo marco de 200 millones de euros que el PP, desde el Gobierno andaluz, tenía conveniado con las clínicas privadas" por "defectos legales insubsanables" y ha dicho que esto demuestra que "el modelo de externalización en el sistema sanitario genera problemas", ya que "si estos 200 millones de euros fuesen al sistema sanitario público, esto no ocurriría", y que el PP "es un pésimo gestor".

Por ello, ha dicho que "ahora lo que toca preguntarse" es "si esta era la solución del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para reducir la lista de espera ¿Qué va a hacer ahora?".

"¿Va a rectificar y esos 200 millones de euros que tenía pensado derivarlos para engrosar las cuentas de beneficio de las clínicas privadas, lo va a ingresar ahora, lo va a transferir, al sistema sanitario público?", ha preguntado.

Ha criticado, por tanto, que el PP es "es un pésimo gestor" y ha advertido de que "no es la primera vez que le tumban un contrato", aludiendo a "los contratos express; la pésima gestión del bono joven del alquiler"; o "la pésima gestión de las actividades extraescolares en el sistema educativo público en Andalucía, que se han tenido que retrasar". "La derecha no sabe gestionar, no gestiona bien en Andalucía", ha apostillado.

De igual modo, Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha recordado que la pasada semana se conoció que en Andalucía el PP "estaba ocultando que había un millón de andaluces y andaluzas en lista de espera; estaba ocultando que el 12% de la población andaluza está afectada por su pésima gestión sanitaria y está esperando que la atienda un especialista o reciba esa operación quirúrgica que lleva tiempo esperando y eso hace que Andalucía esté batiendo los peores récord".

"PEORES RÉCORD"

"Somos la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta de pacientes en lista de espera; somos la segunda comunidad autónoma con peores tiempos en esas listas de espera", ha criticado. Es más, ha continuado, "ha aumentado el tiempo, los días, en lista de espera en los andaluces del año pasado a este año".

A su juicio, "eso lo que está significando es que en Andalucía haya muchos pacientes, muchos hombres y mujeres, que necesitan una operación quirúrgica y por haberse aumentado hasta un 227% el tiempo de espera permitido legalmente, planteado legalmente como razonable, estén llegando sus operaciones con las patologías mucho más agravadas y, hay que decirlo, que en muchos casos ya sin solución".

"SE ESTÁ VULNERANDO EL DERECHO A LA SALUD DE LOS ANDALUCES"

Así, Valero ha advertido de que "se está vulnerando el derecho a la salud de los andaluces y de las andaluzas" y "se está haciendo porque al Partido Popular, al señor Moreno, no le importa la igualdad de los españoles y españolas, lo que importa es que las clínicas privadas y aseguradoras siguen haciendo beneficios, siguen haciendo caja, con lo que debería ser un servicio público potente".

Ha insistido en que hay "un modelo fracasado de gestión sanitaria en Andalucía". "El modelo de gestión sanitaria en Andalucía del Partido Popular es una clara estafa porque por mucho dinero que le metan a las clínicas privadas, no se reducen las listas de espera".

Por tanto, ha exigido que se "revierta este modelo" y que "esa ingente cantidad de dinero que está llegando a la Junta de Andalucía de transferencia del Gobierno central se invierta en el sistema sanitario público y, en ese sentido, que el PP deje de hacer publicidad engañosa cuando dice que el sistema sanitario público andaluz está mejor que nunca", asegurando que es, "todo lo contrario".