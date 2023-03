Valero reclama a la Junta publicar el precio/hora de la ayuda a domicilio y que lo eleve hasta los 18 euros

MÁLAGA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha reclamado este jueves al Gobierno andaluz que publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para establecer el precio del coste/hora, después de que hubiera anunciado que su dotación se elevaría hasta los 15,45 euros, y a ese respecto ha reclamado que su dotación sea de 18 euros.

En una rueda de prensa en Málaga, Valero ha narrado la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para recordar que "el Gobierno andaluz prometió una subida del precio hora de 14,60 euros a 15,45 euros", un incremento del que ha opinado que "nos parece insuficiente", para seguidamente argumentar que "creemos que se debería subir a los 18 euros".

Con todo, el líder de IU Andalucía, pese a estimar que "siendo insuficiente el aumento que se prometió", ha precisado que "no se está cumpliendo" por cuanto la Junta de Andalucía "no ha publicado en el BOJA la subida del precio/hora y no se está llevando a efecto".

Valero ha mencionado que a esa falta de publicación de la Orden en el BOJA conduce a que "está generando inseguridad jurídica en las entidades locales" después de explicar que "están prestando el servicio y lo tienen que hacer adecuado al precio/hora que sigue vigente hasta que no sea rectificado en el BOJA".

"Insistimos en hay que subir a los 18 euros el precio hora", ha reiterado el coordinador de IU Andalucía, quien ha estimado que "el Gobierno andaluz debería tener una hoja de ruta compartida con los agentes sociales para llegar a un precio hora razonable, a la altura de la importantísima función que cumplen las trabajadoras de la ayuda a domicilio".

Valero ha reivindicado que "el sector de Ayuda a Domicilio es un sector feminizado, precarizado, que cumple una función esencial", por lo que ha advertido al Gobierno andaluz que "sobre esas mujeres se está sustentando el cuidado de las personas dependientes" y "le pedimos al Gobierno andaluz que cumpla con sus trabajadores y publique en el BOJA de una vez la subida del precio hora".