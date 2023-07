Valero (Sumar) ve a Yolanda Díaz "clarísima vencedora" del debate: "Llevó rigor y aportó mejores propuestas"

Asegura que representó "la esperanza frente al ruido, a la mentira y el insulto"



MÁLAGA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Sumar al Congreso por Málaga, Toni Valero, ha asegurado que el debate de este pasado miércoles "tuvo una clarísima vencedora" y "fue Yolanda Díaz", ya que "de manera incontestable" fue quien "llevó más rigor al debate, quien fue la que estaba mejor preparada, la que aportó mejores propuestas".

Ha valorado, además, que "en el debate de ayer se vio que Yolanda Díaz tenía un proyecto de país. Tiene un proyecto de país y así lo demostró con propuestas en torno a cómo se tiene que gestionar la economía, a cómo se han de reforzar los servicios públicos, a cómo se ha de afrontar la crisis climática, porque esto fue otra aportación fundamental de Yolanda Díaz", ha valorado.

"A diferencia de lo que habíamos visto en el debate bipartidista, Yolanda Díaz planteó cuestiones como la crisis climática, como ese reto de presente y de futuro de nuestro país que tiene que acometer un gobierno de coalición progresista", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que "representó perfectamente la esperanza. La esperanza frente al ruido, frente a la mentira y el insulto".

A juicio del candidato de Sumar al Congreso por Málaga, "lo hizo con política útil", que es la que "se centra en los problemas cotidianos de la gente".

En relación a la ausencia en el debate del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Valero ha dicho que "se demostró que no puede ser presidente quien tiene miedo a debatir. Fue el único día en el cual no mintió el señor Feijóo y fue porque no habló. Fue el día en el cual el señor Feijóo le cedió la palabra a la ultraderecha".

Además, ha afirmado que "también vimos ayer en este debate que supuso un revulsivo para el electorado de izquierdas" en "donde queda claro que Sumar es ese voto decisivo porque es el voto que es capaz de ensanchar el bloque progresista", ha concluido.