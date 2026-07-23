Un vecino de Fuengirola (Málaga) gana un millón de euros con el 'Rasca Mega Millonario' de la ONCE

José Manuel Campos, vendedor de la ONCE desde hace cinco años - ONCE

FUENGIROLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Un vecino de Fuengirola (Málaga) ha ganado un millón de euros con el Rasca 'Mega Millonario' de la ONCE tal y como "había soñado". Se trata del mayor premio que ofrece esta modalidad de juego activo. La suerte la ha dado José Manuel Campos, vendedor de la ONCE desde hace cinco años, en la plaza la Hispanidad, de la localidad malagueña, en la zona del recinto ferial.

Allí compró el pasado fin de semana un vecino del barrio el "Rasca", allí mismo lo rascó, y supo de inmediato que había ganado un millón de euros. "Me dijo que había soñado que le iba a tocar un millón de euros con un Rasca de la ONCE y cuando le tocó no se lo creía, me abrazó y me dio las gracias", explica este jueves Josele como le llaman sus clientes en Fuengirola.

"A los dos nos hizo mucha ilusión, pero a él más, claro", reconoce encantado el vendedor. "Me alegro de cambiarle la vida a una persona que le hace falta, para eso estamos para dar alegría a la gente. Estoy que todavía no me lo creo", afirma.

'Mega Millonario' es el 'Rasca' de la ONCE que mayor premio ofrece, un millón de euros al instante. Para jugar a este 'Rasca' hay que descubrir todas las áreas de juego. Si alguno de 'Tus Números' coincide con alguno de los 'Números Ganadores' se obtiene el premio indicado. Y si se encuentra alguno de los Símbolos Especiales, se ganas el premio correspondiente.

Para este viernes, 24 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 70 millones de euros. Y para el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sortea un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.