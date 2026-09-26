Víctor González y Elena Álvarez, elegidos candidatos del PSOE a las alcaldías de Vélez-Málaga y Fuengirola

Archivo - El candidato socialista en Vélez-Málaga, Víctor González. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Víctor González y Elena Álvarez han sido elegidos este sábado 26 por la militancia como candidatos del PSOE a las alcaldías de Vélez-Málaga y Fuengirola, respectivamente, tras las primarias celebradas por los socialistas en ambos municipios de cara a las elecciones municipales de 2027.

En Vélez-Málaga, Víctor González ha logrado 183 votos, frente a los 144 obtenidos por José María Domínguez. La participación ha alcanzado el 89,5%, con 334 votos emitidos de un censo de 373 militantes. También se han registrado tres votos en blanco y cuatro nulos, según ha precisado la formación en un mensaje difundido a los medios.

Por su parte, en Fuengirola, Elena Álvarez ha obtenido 73 votos, frente a los 49 de Juan Andrés Camacho. En la votación han participado 124 de los 180 militantes censados, lo que supone una participación del 68,9%. Se han contabilizado además dos votos en blanco y ninguno nulo.

El PSOE de Málaga ha valorado la alta participación de la militancia y el desarrollo del proceso de primarias, que ha permitido a los afiliados elegir directamente a quienes encabezarán las candidaturas socialistas en dos de los principales municipios de la provincia.

Con estas votaciones, los socialistas culminan el proceso de elección de sus candidaturas en Vélez-Málaga y Fuengirola de cara a las próximas elecciones municipales