Vivienda, saturación turística, decreto 'ómnibus' y aumento de policías, a debate en el pleno del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vivienda (PP), el modelo de ciudad y "saturación" turística (PSOE); aumento en el número de efectivos policiales (Vox) y el decreto 'ómnibus' (Con Málaga) centran el debate del pleno del Ayuntamiento de Málaga.

En concreto, la moción del grupo 'popular', según ha explicado el alcalde, Francisco de la Torre, pide que el Consistorio "reafirme ese compromiso en la construcción de vivienda asequible, que venimos haciendo, para garantizar el acceso de los malagueños a la vivienda" y "solicitar también una alianza con el Gobierno central y la Junta para que se sumen los esfuerzos de todos" y "conseguir los máximos objetivos".

De la Torre también ha asegurado de la moción que "vale la pena hacerlo en materia de urgencia" y ha valorado "el buen ritmo" del plan de vivienda. Además, ha afeado que PSOE y con Málaga votaran en contra del convenio para la adquisición del suelo de Soliva Oeste, donde el Ayuntamiento va a promover 1.000 nuevas viviendas.

Por su parte, PSOE y Con Málaga han criticado la moción del PP, del que dicen que "no tiene legitimidad ni autoridad" y "no es creíble" para hablar de políticas de vivienda. Para el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, lo que han presentado "es simplemente el argumentario del PP" y para la de Con Málaga, Toni Morillas, es "aplicar las mismas recetas que nos han traído hasta aquí" y "no vamos a avalar su política, vamos a combatirla".

MODELO DE CIUDAD

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado "la ausencia de un modelo de ciudad en Málaga" y ha aludido a la "saturación turística, problemas de convivencia y crisis habitacional".

Pérez ha incidido en que Málaga "se está convirtiendo en una ciudad para turistas y especuladores". Así, ha criticado "el modelo de ciudad" de De la Torre cuyo "resultado es el que estamos comprobando que recogen en los propios informes los técnicos municipales de las distintas áreas".

"Málaga lo que está sufriendo en estos momentos es una despersonalización, una pérdida de identidad y tenemos que decir alto y claro que lo que no queremos para el centro de la ciudad no lo queremos los barrios", ha añadido.

Pérez, tras aludir al informe con datos, entre otros, de turismo en el centro, ha criticado que el regidor "en lugar de decir que hay que cambiar el modelo, lo que se ha dedicado a regañar, a reñir" al funcionario que lo ha hecho, instando a que pida disculpas y esperando que "que no vaya a seguir lo que hace el PP hace allí donde gobierna con mayoría absoluta, como en la Junta, que no vaya a purgar a los funcionarios que, en este caso, estén diciendo la realidad que sufre Málaga". Sobre "purgar", De la Torre ha rechazado esos comentarios y ha dicho que "me suena a la Unión Soviética".

Pérez ha insistido en que "el modelo de ciudad de De la Torre no lleva a Málaga en buena dirección" y ha pedido cambiarlo: "Málaga tiene que volver a ser un hogar para muchos".

Entre otros, en la moción piden diseñar y adoptar un modelo integral de desarrollo urbano que armonice el turismo, la vivienda y la sostenibilidad ambiental, garantizando el bienestar de los ciudadanos y protegiendo la identidad de la ciudad, así como exigir la regulación estricta y efectiva" de las viviendas turísticas y la implantación de una tasa turística.

Sobre la moción del PSOE, De la Torre ha reivindicado "que modelo de ciudad tenemos y construido de una manera muy consensuada". "Es una ciudad hecha para los malagueños, siempre lo he dicho, pensando en los malagueños, en las personas, si me permitid, que nacen y viven en Málaga y que, a medida en que la ciudad es atractiva por otra parte y tiene buen clima, etcétera, pues también, desde el punto de vista turístico, tiene éxito", pero "siempre buscamos turismo de calidad y de excelencia".

"La frase 'queremos crecer en calidad y no tanto en cantidad' es expresiva de ello y la venimos diciendo hace muchísimos años", ha reiterado y ha insistido en que "no hay que demonizar el turismo, que es clave en la economía", pidiendo que se "cuiden" las redacciones de las mociones para "que no saque la conclusión de que se ve un tema negativo". "Nosotros hacemos las cosas bien, y el turismo es un elemento clave en la economía de España, de Andalucía y de Málaga".

Cuestionado sobre la saturación turística y si cree que se acerca Málaga a una masificación, De la Torre ha señalado que no tiene una bola de cristal, pero ha insistido en la "lucha, batalla" que desarrolla desde hace unos 20 años en relación con la tener "muchas centralidades" y, por lo tanto, descetralizar, como en materia turística, lo que revitaliza zonas.

VOX

Por su parte, el grupo municipal Vox pedirá "un aumento en el número de efectivos policiales" para "combatir el incremento en el índice de criminalidad en el último año en la capital malagueña". El portavoz del grupo, Antonio Alcázar, ha explicado que pedirán "la realización de un protocolo de urgencia que refuerce el operativo policial", lo que ayudaría a "la realización de servicios presenciales y de cercanía ante el aumento de criminalidad en la ciudad".

A su juicio, "es necesario se evalúen y establezcan objetivos de forma específica y concreta que ayuden a combatir esta situación". "Consideramos que la política en materia de seguridad debería ser un punto de consenso para este Ayuntamiento", ha apostillado Alcázar.

"Málaga necesita fortalecer su plantilla de Policía Local, y esta Administración pública debe apostar, de forma clara y determinada, por apoyar con más medios, tanto a la Policía Local como al resto de los servicios de seguridad, en el que también incluimos al Real Cuerpo de Bomberos de Málaga", ha concluido.

Al respecto, De la Torre ha dicho "es una moción que olvida que el tema de seguridad es, básicamente, de la Policía Nacional" y ha destacado la colaboración de la Policía Local con la Nacional y la "preparación". "Nos preocupemos de que tengamos siempre la mejor seguridad". Además, ha incidido que el valor de la seguridad, "también desde el punto de vista de imagen hay que cuidarlo, es algo que es un elemento muy positivo de nuestra ciudad y, en general, de España".

Otras mociones que presentará Vox son en relación con las subvenciones del área de Cultura, ha detallado la viceportavoz, Yolanda Gómez, así como otra sobre "soluciones que ayuden a aumentar la natalidad en la capital".

CON MÁLAGA

Por su parte, la portavoz municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha detallado la moción urgente del grupo sobre el decreto 'ómnibus' y ha explicado que tras votar en contra el PP y tras el consejo de gobierno de este pasado martes, el PP "tiene una nueva oportunidad para retratarse" y ha dicho que el alcalde y el PP "tiene que dar la cara".

"Defender Málaga es defender a sus pensionistas, es defender la ayuda al transporte y es defender a todas esas personas que se han visto afectadas por el voto contrario del PP, Vox y Junts", ha dicho.

En iguales términos se ha referido el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, que ha añadido que "aunque parezca una cuestión que compete al conjunto del país, los efectos de dicha decisión tienen un impacto directo en decenas y centenarias de miles de nuestros vecinos y vecinas de Málaga", ha apostillado. Al respecto, y sobre la moción de Con Málaga, De la Torre ha dicho respetarlo, pero no entenderlo: "No es el ámbito el municipal".

Por otro lado, Sguiglia ha informado de que de han pedido la comparecencia para que se aclare "cuál va a ser la perspectiva del Museo Ruso de Málaga"; mientras que Morillas ha recordado las otras mociones sobre la política de vivienda y, en concreto, "darle la vuelta" a la misma, así como medidas más específicas como "la paralización de la operación de El Bulto", advirtiendo de que el alcalde "mintió" con el plan del choque anunciado.