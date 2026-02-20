Vox critica que PP y PSOE "dinamitan los servicios públicos esenciales" de Málaga

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda. - VOX

MÁLAGA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha defendido, con motivo del último día de huelga de los médicos, la necesidad de un estatuto médico propio como "garante de unas condiciones laborales dignas" para los facultativos, y ha subrayado que se trata de una medida imprescindible para "ofrecer una mejor sanidad a los malagueños y a los españoles".

En este sentido, ha recordado el posicionamiento Vox a nivel nacional y su actividad parlamentaria y social en esta materia. "Hemos apoyado e impulsado iniciativas legislativas, proposiciones no de ley, incluso propuestas en parlamentos autonómicos y acciones en la calle, porque también nos hemos acompañado en la calle", ha explicado.

Rueda ha enmarcado estas reivindicaciones en lo que considera "un deterioro general de los servicios esenciales por parte de PP y PSOE porque estamos viendo que tanto 'populares' como socialistas desde las administraciones están dinamitando servicios públicos y esenciales".

Rueda ha señalado que "tenemos en Andalucía una Málaga que lidera las listas de espera" y ha criticado "la Andalucía de Moreno Bonilla y el fallo en los cribados de cáncer de mamá, y esto mata". Asimismo, ha cargado contra el Ministerio de Sanidad, afirmando que tenemos "la sanidad de una ministra comunista que dice defender a los trabajadores pero que, tal y como dicen y denuncian los propios médicos, 'nos tienen explotados, machacados y despreciados'".

Ha ampliado la crítica a otras áreas estratégicas para Málaga. En infraestructuras, ha advertido del impacto del "parón de la conexión ferroviaria Madrid-Málaga", que, según ha indicado, "está suponiendo un impacto muy negativo, unas pérdidas de más de 100 millones de euros en Málaga y se habla de 2.000 millones en Andalucía", calificándolo de "inadmisible" y apuntando a la existencia de "responsables".

"La negligencia mata y la irresponsabilidad en las políticas también", ha afirmado. Por último, se ha referido a los altos precios de la vivienda, asegurando que "Málaga se está convirtiendo en una provincia en la que ni siquiera pueden vivir los malagueños. Y hace falta un giro total en esta política, en la política de vivienda, en la política sanitaria, en la infraestructura y en todo".