Vox dice que los presupuestos de la Junta para Málaga son "otro ejercicio de autobombo del Gobierno de Moreno"

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz por esta formación, Antonio Sevilla, ha criticado que los presupuestos anunciados por la Junta de Andalucía para Málaga "no son más que un nuevo capítulo del autobombo y publicidad del Gobierno de Moreno Bonilla".

"Estamos en año electoral y era obvio que iban a vender un presupuesto con mayor dinero, pero lo que los malagueños deben saber es que todo ese dinero, todas las promesas de más hospitales, más centros de salud y más servicios públicos no sirven de nada si no se ejecutan y el Gobierno de Moreno Bonilla es experto en prometer y no hacer", ha declarado en una nota.

Sevilla ha asegurado que Vox ya está trabajando para presentar propuestas "que mejoren los presupuestos de la provincia de Málaga, con el objetivo de que respondan realmente a las necesidades de los malagueños y no a los intereses electorales del PP".

Asimismo, el parlamentario malagueño ha recordado que, en lo que va de legislatura, Vox ha presentado 2.100 propuestas en forma de enmienda en toda Andalucía, y que de ellas, "cientos iban destinadas a mejorar infraestructuras, sanidad y servicios públicos en la provincia de Málaga, pero el PP solo ha aceptado un poco más de un 1%".

"El Gobierno de Moreno Bonilla rechaza el consenso, rechaza la aportación útil que hacemos desde VOX y, en definitiva, rechaza que los malagueños tengan unos presupuestos realmente útiles", ha concluido Antonio Sevilla.