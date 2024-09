Vox señala que la dependencia "está al borde del colapso" en Málaga debido a "una nefasta gestión del PP"

MÁLAGA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Parlamento de Andalucía, Purificación Fernández, ha criticado la "nefasta situación" de la Ley de Dependencia en la provincia de Málaga, señalando "los graves problemas de gestión y los prolongados tiempos de espera para que los dependientes reciban las prestaciones que necesitan".

Fernández ha puesto de manifiesto "el aumento de las listas de espera en la provincia y la falta de una atención adecuada para las personas mayores y dependientes".

"La situación de la dependencia en Málaga es mala, muy mala, nefasta", ha dicho y de lo que ha culpado directamente al Gobierno andaluz y a la que ha denominado "su sectaria consejera de Igualdad, más preocupada por ir de influencer progre y ser altavoz de la izquierda en Andalucía que de solventar los problemas que son de su competencia".

Fernández ha referido a los datos de la provincia malagueña, donde "los días de espera para recibir la prestación no paran de aumentar y donde hay personas esperando más de 600 días la ayuda que necesitan y que les corresponde".

También ha criticado como "las listas de espera crecen sin cesar, afectando a miles de malagueños que siguen esperando una ayuda del Gobierno de Moreno Bonilla que, en muchos casos, jamás les llega a tiempo".

La mayoría de estos mayores "no pueden permitirse esperar tanto para recibir las prestaciones que necesitan de forma urgente. No pueden esperar tanto tiempo en recibir su ayuda, porque precisamente lo que no tienen es tiempo", ha insistido Fernández.

Así, la parlamentaria de Vox, en un comunicado, ha querido compartir su propia experiencia personal, indicando que fue ella misma quien gestionó y tramitó la ayuda para su abuela "y ocho meses después de que mi abuela falleciera, recibí una llamada del departamento que tramita la dependencia en la Junta para hacerle una revisión, lo que demuestra lo mal que funciona su ley y su gestión", ha lamentado.

De esta forma, Vox critica que, actualmente en Málaga, "hay miles de personas en lista de espera para acceder a los recursos de dependencia, incluyendo ayudas económicas, asistencia domiciliaria y plazas en residencias. Esta situación, según ha expresado la diputada, refleja una falta de planificación y gestión adecuada por parte del Gobierno andaluz".

Además, Fernández critica duramente la gestión de López al frente de la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, al señalar que "los malagueños están pagando impuestos para que la Administración esté a la altura del esfuerzo que hacemos todos los andaluces, sin embargo, lamentablemente, estos recursos se desperdician en chorradas o en actividades como hacer de influencer".

La parlamentaria de Vox ha exigido a López que actúe con mayor agilidad en la gestión de los expedientes de dependencia en Málaga, señalando que "para hacer su podcast no tuvo que esperar 600 días" y que con esa agilidad es con la que usted debe trabajar en la ley de dependencia", ha concluido Fernández.