Unas 600 personas de una decena de poblaciones de la provincia de Jaén disfrutan del circuito 'Teatro en las aldeas'

Representación de 'La maleta de mi abuela', dentro del circuito 'Teatro en las aldeas'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 600 personas de una decena de municipios de la provincia de Jaén han disfrutado del programa cultural 'Teatro en las aldeas', impulsado por la Diputación y dirigido por la actriz jiennense Nati Villar.

"Hablamos de un proyecto de enorme interés, que acerca a las personas que viven en las aldeas de la provincia recursos culturales que contribuyen a fijar población y a fomentar las artes escénicas a través del teatro", ha afirmado este viernes en una nota la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

Ha destacado, además, que este circuito "favorece la convivencia, la educación en valores, el conocimiento del entorno y el respeto por la naturaleza, al tiempo que proporciona herramientas para contribuir al futuro de nuestro territorio y propiciar un mayor equilibrio entre la cultura rural y la urbana".

Las poblaciones del Fontanar, en Pozo Alcón, y Burunchel, en La Iruela, acogerán los días 16 y 21 de agosto, respectivamente, las últimas actuaciones previstas en el marco de esta edición.

Durante los últimos meses, esta iniciativa ha llevado su propuesta teatral a la Residencia Santa Teresa de Jaén, así como a Las Casillas de Martos, en Martos; Cazalilla; El Mármol, en Rus; Garcíez, en Torredelcampo; Navas de Tolosa, en La Carolina; Sotogordo, en Mancha Real; La Caleruela, en Villacarrillo; Las Guijalvas, en Arroyo del Ojanco, y Cuevas de Ambrosio, en Beas de Segura.

A través de este circuito, el público puede disfrutar gratuitamente de 'La maleta de mi abuela', una obra que propone un recorrido por los cinco continentes a través de historias, canciones y juegos.

La música en directo, los objetos y sombreros que cobran vida desde una maleta y los personajes Guitarra y Armónico, en clave de clown, acercan a mayores y pequeños a la diversidad cultural del mundo desde el humor, la poesía y la improvisación. El espectáculo reivindica la sencillez, la tradición y el encuentro entre generaciones mediante recursos como las sombras, la oralidad y las canciones populares.

Este circuito se suma a otras iniciativas impulsadas por la Diputación de Jaén durante el periodo estival, como el programa Cine de Verano, el Taller Provincial de Música o el Campus de Cine Miguel Picazo, "con los que la Administración provincial refuerza su apuesta firme por acercar la cultura, el ocio y las actividades culturales a todos los rincones de la provincia".

"Queremos que la ciudadanía, independientemente del municipio o núcleo de población en el que resida, tenga acceso a una programación cultural de calidad, especialmente durante los meses de verano, cuando este tipo de propuestas contribuyen también a dinamizar nuestros pueblos y a generar espacios de encuentro y convivencia", ha asegurado la diputada del área de Cultura y Deportes.