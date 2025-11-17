Unos 70 escolares de Escañuela disfrutan esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén

Desayuno saludable enmarcado en el programa 'Degusta Jaén en tu colegio'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ESCAÑUELA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Cerca de 70 escolares del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) José Yanguas Messia, de Escañuela (Jaén), van a disfrutar durante toda esta semana algunos de los productos que cuentan con el sello de calidad Degusta Jaén.

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, junto a la alcaldesa, Ana María Fernández, ha participado en el desayuno saludable con el que ha comenzado en este centro el programa 'Degusta Jaén en tu colegio'.

El alumnado ha elaborado este lunes un desayuno con aceite, tomate y jamón, mientras que a lo largo de esta semana tendrán la oportunidad de degustar quesos, mieles, productos hortofrutícolas, lácteos, chocolates o repostería artesanal.

Junto a las degustaciones, esta iniciativa impulsada por la Administración provincial cuenta con charlas y talleres formativos que tienen por sensibilizar sobre la alimentación saludable y la obesidad infantil.

'Degusta Jaén en tu colegio' tiene como objetivo la promoción de la alimentación saludable a través de los productos de esta marca, así como potenciar el consumo de productos de calidad y de cercanía local. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa han participado 67 centros educativos de la provincia que suman más de 5.000 estudiantes y 900 docentes.